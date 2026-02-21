Nyilvános WC-k veszélyei: nem az ülőke a legundorítóbb rész

A nyilvános WC-k veszélyei közé tartozik, hogy a lehúzáskor apró cseppek és mikroszkopikus részecskék kerülnek a levegőbe, amelyek akár hat méterre is elszóródhatnak. Ezek tartalmazhatnak E. coli baktériumot, szalmonellát vagy akár norovírust is – írj a HuffPost.

A nyilvános WC-k veszélyei közé tartozik a lehúzáskor keletkező székletrészecske-felhő, amely akár több méterre is elszóródhat a levegőben Fotó:Illusztráció/Unplash

Nyilvános WC-k veszélyei és a székletrészecske-felhő jelenség

A legtöbb nyilvános illemhelyen nincs fedél, így a lehúzáskor keletkező permet akadálytalanul terjedhet. A levegőben lebegő részecskék lerakódhatnak az ülőkére, a kilincsre, a falra vagy a ruházatra.

Bár sokan az ülőkétől félnek, az ép bőr hatékony védelmet nyújt.

A fertőzés inkább akkor jelent kockázatot, ha a levegőben terjedő kórokozók az orrba vagy a szájba jutnak.

Nem az ülőke a fő probléma

Szakértők szerint az ülőke érintése önmagában ritkán okoz megbetegedést. Ha azonban a lehúzás után a fülkében marad, a levegőben lebegő részecskék könnyebben belélegezhetők.

Különösen az erős öblítésű rendszerek képesek nagy mennyiségű permetet a levegőbe juttatni.

Hogyan csökkenthetők a nyilvános WC-k veszélyei?

Lehúzás előtt lépjen hátra, és ne hajoljon a csésze fölé!

Lehúzás után legalább 30 másodpercre hagyja el a fülkét!

Ha van fedél, mindig csukja le lehúzás előtt!

Mosson alaposan kezet szappannal!

Ha nincs szappan, használj alkoholos kézfertőtlenítőt!

A lehúzás utáni levegőben terjedő baktériumok különösen zárt, rosszul szellőző mosdókban jelentenek nagyobb kockázatot.

Mit tegyen, ha nincs szappan?

Ha a mosdóban nem talál szappant, használjon alkoholos kézfertőtlenítőt. Amíg erre nincs lehetőség, kerülje az arca érintését.

