Sokan megeszik, pedig nem kellene – ez a baj az odaégett étellel

A szakértők szerint az erősen megpirított, elszenesedett, túlsütött azaz odaégett ételek olyan kémiai anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros folyamatokat indíthatnak el a szervezetben. Christine B. Ambrosone, a buffalói Roswell Park rákkutató központ szakértője szerint a magas hőfokon sütött húsokban rákkeltő vegyületek képződhetnek.
Húsok grillezésekor vagy erős pirításakor olyan anyagok keletkeznek, amelyek állatkísérletekben már összefüggésbe hozhatók daganatos elváltozásokkal.
Odaégett ételek veszélyei: Nem csak a rák kockázata a gond
Az odaégett étel emellett nehezebben emészthető, irritálhatja a gyomrot, és fokozhatja a savas refluxot. Ráadásul a túlsütés során lebomlanak az érzékeny vitaminok – például a B- és C-vitamin –, valamint az antioxidánsok egy része is.
A szakértők hangsúlyozzák:
alkalmanként nem jelent komoly veszélyt, de rendszeresen fogyasztva érdemes kerülni az elszenesedett falatokat.
Hogyan kerülhető el az odaégett étel?
Erin Queno dietetikus szerint néhány egyszerű trükkel sokat tehetünk az egészségünkért:
- Törekedjen aranybarnára, ne feketére
- Sütés közben forgassa gyakran a húst
- A megégett részeket vágja le
- Válasszon sovány húsokat
- Pácolja a húst fűszerekkel, gyógynövényekkel
- Használjon alacsonyabb hőfokot, és próbálja ki a főzést vagy párolást
Az arany középút a kulcs
Az életmód-szakértők szerint a változatos, kiegyensúlyozott étrend – sok zöldséggel, teljes kiőrlésű gabonával és sovány fehérjével – segít csökkenteni a krónikus betegségek kockázatát. Az odaégett étel tehát nem tiltólistás, de jobb, ha ritka vendég marad a konyhában – hívta fel a figyelmet a New York Post.
