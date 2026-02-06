Sokan megeszik, pedig nem kellene – ez a baj az odaégett étellel

A szakértők szerint az erősen megpirított, elszenesedett, túlsütött azaz odaégett ételek olyan kémiai anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros folyamatokat indíthatnak el a szervezetben. Christine B. Ambrosone, a buffalói Roswell Park rákkutató központ szakértője szerint a magas hőfokon sütött húsokban rákkeltő vegyületek képződhetnek.

Odaégett étel és egészség: orvosok figyelmeztetnek a veszélyekre

Fotó: Олег Мороз / Unsplash

Húsok grillezésekor vagy erős pirításakor olyan anyagok keletkeznek, amelyek állatkísérletekben már összefüggésbe hozhatók daganatos elváltozásokkal.

Odaégett ételek veszélyei: Nem csak a rák kockázata a gond

Az odaégett étel emellett nehezebben emészthető, irritálhatja a gyomrot, és fokozhatja a savas refluxot. Ráadásul a túlsütés során lebomlanak az érzékeny vitaminok – például a B- és C-vitamin –, valamint az antioxidánsok egy része is.

A szakértők hangsúlyozzák:

alkalmanként nem jelent komoly veszélyt, de rendszeresen fogyasztva érdemes kerülni az elszenesedett falatokat.

Az elégett pirítós sem a legjobb választás

Fotó: Jamila M / Pinterest

Hogyan kerülhető el az odaégett étel?

Erin Queno dietetikus szerint néhány egyszerű trükkel sokat tehetünk az egészségünkért:

Törekedjen aranybarnára, ne feketére

Sütés közben forgassa gyakran a húst

A megégett részeket vágja le

Válasszon sovány húsokat

Pácolja a húst fűszerekkel, gyógynövényekkel

Használjon alacsonyabb hőfokot, és próbálja ki a főzést vagy párolást

Fekete kéreg a húson? Nem jó ötlet elfogyasztani

Fotó: William / Pinterest

Az arany középút a kulcs

Az életmód-szakértők szerint a változatos, kiegyensúlyozott étrend – sok zöldséggel, teljes kiőrlésű gabonával és sovány fehérjével – segít csökkenteni a krónikus betegségek kockázatát. Az odaégett étel tehát nem tiltólistás, de jobb, ha ritka vendég marad a konyhában – hívta fel a figyelmet a New York Post.

