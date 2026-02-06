Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

A saját fegyverünk okozhatja a vesztünket: az atomcsapás elpusztíthatatlanná teheti a gyilkos aszteroidákat

egészség

Sokan megeszik, pedig nem kellene – ez a baj az odaégett étellel

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hideg hónapokban sokan vágynak forró, laktató fogásokra, de nem mindegy, mi kerül a tányérra. Az odaégett étel ugyanis nemcsak az ízélményt rontja el, hanem hosszú távon az egészségre is hatással lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egészségodaégettételfőzés

A szakértők szerint az erősen megpirított, elszenesedett, túlsütött azaz odaégett ételek olyan kémiai anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros folyamatokat indíthatnak el a szervezetben. Christine B. Ambrosone, a buffalói Roswell Park rákkutató központ szakértője szerint a magas hőfokon sütött húsokban rákkeltő vegyületek képződhetnek.

Odaégett étel és egészség: orvosok figyelmeztetnek a veszélyekre
Odaégett étel és egészség: orvosok figyelmeztetnek a veszélyekre
Fotó: Олег Мороз / Unsplash

Húsok grillezésekor vagy erős pirításakor olyan anyagok keletkeznek, amelyek állatkísérletekben már összefüggésbe hozhatók daganatos elváltozásokkal.

Odaégett ételek veszélyei: Nem csak a rák kockázata a gond

Az odaégett étel emellett nehezebben emészthető, irritálhatja a gyomrot, és fokozhatja a savas refluxot. Ráadásul a túlsütés során lebomlanak az érzékeny vitaminok – például a B- és C-vitamin –, valamint az antioxidánsok egy része is.

A szakértők hangsúlyozzák: 

alkalmanként nem jelent komoly veszélyt, de rendszeresen fogyasztva érdemes kerülni az elszenesedett falatokat.

Az elégett pirítós sem a legjobb választás
Az elégett pirítós sem a legjobb választás
Fotó: Jamila M / Pinterest

Hogyan kerülhető el az odaégett étel?

Erin Queno dietetikus szerint néhány egyszerű trükkel sokat tehetünk az egészségünkért:

  • Törekedjen aranybarnára, ne feketére
  • Sütés közben forgassa gyakran a húst
  • A megégett részeket vágja le
  • Válasszon sovány húsokat
  • Pácolja a húst fűszerekkel, gyógynövényekkel
  • Használjon alacsonyabb hőfokot, és próbálja ki a főzést vagy párolást
Fekete kéreg a húson? Nem jó ötlet elfogyasztani
Fekete kéreg a húson? Nem jó ötlet elfogyasztani
Fotó: William / Pinterest

Az arany középút a kulcs

Az életmód-szakértők szerint a változatos, kiegyensúlyozott étrend – sok zöldséggel, teljes kiőrlésű gabonával és sovány fehérjével – segít csökkenteni a krónikus betegségek kockázatát. Az odaégett étel tehát nem tiltólistás, de jobb, ha ritka vendég marad a konyhában – hívta fel a figyelmet a New York Post.

További tartalmak:

Csendes veszély a tányéron: ezért kell nagyon figyelni a sótartalomra

Egyre több kutatás bizonyítja, hogy már kisebb változtatások is komoly egészségügyi előnyökkel járhatnak. A sótartalom csökkentése az előre csomagolt és készételekben nemcsak a vérnyomásra lehet kedvező hatással, hanem hosszú távon szívbetegségek, stroke és halálesetek tízezreit előzheti meg.

Ez az öt szokás évekkel meghosszabbíthatja az életét

Az új év sokak számára a változtatás ideje, amikor előtérbe kerül a testi és lelki jóllét kérdése. Az egészség megőrzése azonban nem drága kúrákon vagy extrém diétákon múlik, hanem néhány egyszerű, tudományosan igazolt szokáson.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!