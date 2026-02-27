Rémálommá vált egy népszerű turistaparadicsom, mikor felborult egy teherhajó

A thaiföldi Phuket szigetének több strandját is elérte az az olajszennyezés, amely egy teherhajó február eleji balesetének következtében alakult ki az Indiai-óceánon - közölték pénteken a helyi hatóságok.

Olajszennyezés (illusztráció)Fotó: Unsplash

Olajszennyezés Thaiföldön

A Banglades felé tartó Sealloyd Arc nevű teherszállító hajó február 7-én szenvedett balesetet és fordult az oldalára Phuket partjainál. A 16 fős legénységet kimentették, de a hajó pár órán belül elsüllyedt, és a roncsból olaj kezdett szivárogni a tengerbe.

A baleset utáni első napokban a széljárás még távol tartotta az olajat a partoktól, de egy ideje már a turisták körében közkedvelt nyaralóhelyeken, például Ya Nui strandján és a Ko He nevű kis sziget Banana Beach strandján is megjelent a szennyeződés.

Aggasztónak tartjuk az esetet, mert a baleset már két hete történt, de a helyzet nem látszik javulni. Félő, hogy a tengeri élővilág és a parthoz közeli korallzátonyok károsodhatnak, és mindez esetleg a turizmusra is rossz hatással lehet

– mondta el egy helyi tisztségviselő, aki szerint a kormánynak gondoskodnia kellene a roncs ártalmatlanításáról.

A hajóroncs jelenleg 60 méteres mélységben van, ami megnehezíti az olajszivárgás megfékezését. A thaiföldi tengerészet diszpergálószerrel próbálja kezelni a szennyezést. A Thai PBS televízióban bemutatott képsorok szerint a strandokról a helyi lakosok igyekeznek eltüntetni az olajréteget – írja az MTI.

A mentőcsapatok 19 napon át permeteztek diszpergálószereket a roncsnál, és a kezdeti szelek a partoktól távol tartották az olajat, február 25-én azonban megjelentek az első kátránygolyók és olajcsomók a strandokon. A hatóságok figyelmeztettek, hogy már kis mennyiségű olajtoxinnak is súlyos hatása lehet a tengeri élővilágra, miközben a mentőcsapatok kézi takarítással és újabb gátak telepítésével próbálják megfékezni a szennyezést – olvasható a Maritimeoptime.com oldalán.

