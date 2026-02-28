Olof Palme: Nyílt utcán gyilkolták meg a békepárti miniszterelnököt

Hírlevél
Negyven évvel ezelőtt, 1986. február 28-án a nyílt utcán érte halálos támadás Svédország kormányfőjét. Olof Palme meggyilkolása máig a modern európai politika egyik legsúlyosabb bűncselekménye. A stockholmi merénylet nemcsak egy embert, hanem egy egész ország biztonságérzetét rendítette meg.
Olof Palme 1986 februárjában lett egy brutális gyilkosság áldozata Stockholm belvárosában. A svéd miniszterelnök halála alapjaiban rázta meg Svédország közéletét és a világot is. Meggyilkolásának pontos háttere mai napig rejtély.

Swedish politican aand Prime minister Olof Palme photographed December 12, 1983. Photo: Anders Holmström / TT News Agency ** SWEDEN OUT ** (Photo by ANDERS HOLMSTROM / TT News Agency via AFP)
A képen Olof Palme svéd miniszterelnök, akit 1986-ban meggyilkoltak Fotó: ANDERS HOLMSTROM / TT NEWS AGENCY

Olof Palme meggyilkolása

1986. február 28-án este a svéd miniszterelnök egy mozielőadás után feleségével gyalog indult haza, amikor megtörtént a végzetes gyilkosság. A merénylő a nyílt utcán egy revolverrel hátba lőtte Olof Palmét, majd a miniszterelnök feleségét is megsebesítette.

Olof Palme 1927-ben született Stockholmban. Jogi és bölcsész diplomát szerzett, majd a Svéd Szociáldemokrata Párt meghatározó alakjává vált.

1969 és 1976 között, majd 1982-től haláláig vezette a kormányt. A semleges Svédország élén aktív béke politikát folytatott, bírálta a vietnámi háborút, elítélte az apartheidet, és támogatta a Palesztin Felszabadítási Szervezetet. Nemzetközi tekintélye kiemelkedő volt – olvasható a Múlt-kor történelmi portál oldalán.

Olof Palme a vietnámi háború elleni meneten
Fotó: By Scanpix - gp.se, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16964361

A gyilkosság ügyében évtizedekig tartott a nyomozás. Vádat egyedül Christer Pettersson ellen emeltek, akit Palme özvegye azonosított. 1988-ban elítélték, majd bizonyíték hiányában felmentették, mivel a gyilkos fegyver nem került elő.

2020-ban a svéd hatóságok lezárták az ügyet, és fő gyanúsítottként Stig Engström személyét nevezték meg, aki korábban meghalt – derül ki korábbi cikkünkből.

Összeesküvés-elméletek a gyilkosságról

A megoldatlan ügy számos összeesküvés-elméletet szült. Egyes teóriák szerint a jugoszláv titkosszolgálat állhatott a háttérben, mások az akkori dél-afrikai rezsimet vagy svéd szélsőjobboldali köröket gyanúsítottak.

 

