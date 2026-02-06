Hírlevél
Brutális terrortámadás a mecsetben: legalább 31-en meghaltak – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Legalább 31 ember életét vesztette, további 169-en megsérültek, amikor pénteken öngyilkos merénylő robbantott fel egy síita mecsetet Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban – közölték a hatóságok. Az öngyilkos merénylő támadása az elmúlt évek leghalálosabb terrortámadása az országban.
Az öngyilkos merénylő robbantása a pénteki imaidő alatt történt, amikor a mecset zsúfolásig megtelt hívőkkel. A detonáció hatalmas pusztítást végzett az épületben, a sérülteket a környező kórházakba szállították, többük állapota válságos – közölte a CNN.

Az öngyilkos merénylő ennél a mecsetnél követte el tettét – Fotó: FAROOQ NAEEM / AFP
Az öngyilkos merénylő ennél a mecsetnél követte el tettét
Fotó: FAROOQ NAEEM / AFP

A Tálibán küldhette az öngyilkos merénylőt

A rendőrség tájékoztatása szerint a támadást egy öngyilkos merénylő hajtotta végre. Bár hivatalosan eddig senki nem vállalta a felelősséget, a biztonsági erők belső vizsgálatai alapján a pakisztáni Tálibán (TTP) állhat az akció mögött.

A mostani támadás a 2023 januárjában Pesavarban elkövetett mecsetrobbantás óta a legsúlyosabb, amely akkor szintén több tucat áldozatot követelt.

A hatóságok attól tartanak, hogy az eset újabb erőszakhullám kezdetét jelezheti.

A rendfenntartó szervek megerősítették a biztonsági készültséget Iszlámábádban és más nagyvárosokban, miközben folyik az áldozatok azonosítása és az elkövetők felkutatása.

