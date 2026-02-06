A tragédia január 30-án történt a Williamsport városában működő étteremben. A hatóságok közlése szerint a dolgozó a konyhában levetkőzött, majd fejjel előre beleugrott a fritőzbe. Az öngyilkosságot elkövető férfi személyazonosságát a rendőrség nem hozta nyilvánosságra – írja a Daily Star.

Az öngyilkossági kísérlet egy pennsylvaniai Olive Gardenben történt

Fotó: X

Kollégák is megsérültek az öngyilkossági kísérlet közben

A Lycoming megyei tűzoltóság és mentőszolgálat jelentése szerint több kolléga is megsérült, miközben megpróbálták kimenteni a férfit a forró olajból. Egy női alkalmazott égési sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.

A riasztáskor készült segélyhívás-felvételen pánikhangulat hallható.

A diszpécser szerint „sikolyok voltak, és súlyos égési sérültre utaló jelek”.

A férfit kórházba vitték, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét nem tudták megmenteni.

Olive Garden cook commits suicide in most gruesome way in kitchen: cops https://t.co/z6AmiDfLkg pic.twitter.com/b3GoSAZ7Sl — New York Post (@nypost) February 5, 2026

A pennsylvaniai állami rendőrség megerősítette, hogy az esetet öngyilkossági kísérletként kezelik. Az Olive Garden étterem több napra bezárt a tragédia után. A lánc helyi vezetése a család iránti tiszteletre és adatvédelmi okokra hivatkozva nem kívánt nyilatkozni.

Az Olive Garden közel 900 éttermet üzemeltet az Egyesült Államokban.

