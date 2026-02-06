Hírlevél
Meghalt egy éttermi alkalmazott az Egyesült Államokban, miután egy pennsylvaniai Olive Garden étterem konyhájában fejest ugrott egy forró olajjal teli ipari sütőbe. A rendőrség szerint az eset öngyilkossági kísérlet volt.
A tragédia január 30-án történt a Williamsport városában működő étteremben. A hatóságok közlése szerint a dolgozó a konyhában levetkőzött, majd fejjel előre beleugrott a fritőzbe. Az öngyilkosságot elkövető férfi személyazonosságát a rendőrség nem hozta nyilvánosságra – írja a Daily Star.

Az öngyilkossági kísérlet helyszíne egy pennsylvaniai Olive Gardenben történt – Fotó: X
Az öngyilkossági kísérlet egy pennsylvaniai Olive Gardenben történt
Fotó: X

Kollégák is megsérültek az öngyilkossági kísérlet közben

A Lycoming megyei tűzoltóság és mentőszolgálat jelentése szerint több kolléga is megsérült, miközben megpróbálták kimenteni a férfit a forró olajból. Egy női alkalmazott égési sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.

A riasztáskor készült segélyhívás-felvételen pánikhangulat hallható. 

A diszpécser szerint „sikolyok voltak, és súlyos égési sérültre utaló jelek”.

 A férfit kórházba vitték, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét nem tudták megmenteni.

A pennsylvaniai állami rendőrség megerősítette, hogy az esetet öngyilkossági kísérletként kezelik. Az Olive Garden étterem több napra bezárt a tragédia után. A lánc helyi vezetése a család iránti tiszteletre és adatvédelmi okokra hivatkozva nem kívánt nyilatkozni.

Az Olive Garden közel 900 éttermet üzemeltet az Egyesült Államokban.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

