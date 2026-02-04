Elvették a gyerekek telefonját, leugrottak az erkélyről – sokkoló tragédia

Hírlevél
Három lány életét vesztette Indiában, miután kiugrottak egy kilencedik emeleti erkélyről. Az öngyilkossághoz az vezetett, hogy szüleik korábban elkobozták telefonjaikat.
Három testvér tragikus öngyilkossága rázta meg Gáziábád városát Indiában. A 12, 14 és 16 éves lányok a kilencedik emeleti erkélyről ugrottak ki, miután a szüleik elvették a mobiltelefonjukat, ami hetek óta nagy feszültséget okozott a családban. A fiatalok halála sokkolta a szomszédokat és a rendőrséget egyaránt – írja a Daily Mail.

Telefonfüggőség miatt követtek el öngyilkosságot a testvérek
Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Telefonfüggőség miatt követtek el öngyilkosságot a testvérek

A tragédia február 4-én, hajnali 2:15 körül történt. A 12. 14 és 16 éves lányok összegyűltek az erkélyen, bezárták az ajtót, majd sorban kiugrottak. A helyszínen lévő szomszédok és biztonsági őrök hangos sikoltozást hallottak, de mire a szülők betörték az ajtót, már nem lehetett megmenteni a lányokat. 

Egyes szemtanúk szerint lehet, hogy csak az egyik lány ugrott ki szándékosan, míg a másik kettő próbálta visszatartani őt, de mindhárman lezuhantak.

A rendőrség nyolc oldalas öngyilkossági jegyzetet talált, amelyben a gyerekek kifejtették, hogy mennyire megszállottjai a koreai kultúrának, és hogy a telefon elvétele miatt érzett korlátozás vezetett a tragédiához. 

Papa, bocsánat, Korea a mi életünk, Korea a legnagyobb szerelmünk, bármit is mondasz, nem tudjuk feladni. Ezért megöljük magunkat

– számolt be a jegyzetről az elkeseredett apa.

Az eset rávilágít arra, milyen súlyos következményekkel járhat a fiatalok digitális függősége és a lelki támogatás hiánya. A három testvér tragédiája tragikus figyelmeztetés minden szülőnek: a gyermekek érzelmi állapotára és a velük való kommunikációra ugyanolyan figyelmet kell fordítani, mint a fizikai biztonságukra.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

