Elvették a gyerekek telefonját, leugrottak az erkélyről – sokkoló tragédia

Három testvér tragikus öngyilkossága rázta meg Gáziábád városát Indiában. A 12, 14 és 16 éves lányok a kilencedik emeleti erkélyről ugrottak ki, miután a szüleik elvették a mobiltelefonjukat, ami hetek óta nagy feszültséget okozott a családban. A fiatalok halála sokkolta a szomszédokat és a rendőrséget egyaránt – írja a Daily Mail.
Telefonfüggőség miatt követtek el öngyilkosságot a testvérek
A tragédia február 4-én, hajnali 2:15 körül történt. A 12. 14 és 16 éves lányok összegyűltek az erkélyen, bezárták az ajtót, majd sorban kiugrottak. A helyszínen lévő szomszédok és biztonsági őrök hangos sikoltozást hallottak, de mire a szülők betörték az ajtót, már nem lehetett megmenteni a lányokat.
Egyes szemtanúk szerint lehet, hogy csak az egyik lány ugrott ki szándékosan, míg a másik kettő próbálta visszatartani őt, de mindhárman lezuhantak.
A rendőrség nyolc oldalas öngyilkossági jegyzetet talált, amelyben a gyerekek kifejtették, hogy mennyire megszállottjai a koreai kultúrának, és hogy a telefon elvétele miatt érzett korlátozás vezetett a tragédiához.
Papa, bocsánat, Korea a mi életünk, Korea a legnagyobb szerelmünk, bármit is mondasz, nem tudjuk feladni. Ezért megöljük magunkat
– számolt be a jegyzetről az elkeseredett apa.
Az eset rávilágít arra, milyen súlyos következményekkel járhat a fiatalok digitális függősége és a lelki támogatás hiánya. A három testvér tragédiája tragikus figyelmeztetés minden szülőnek: a gyermekek érzelmi állapotára és a velük való kommunikációra ugyanolyan figyelmet kell fordítani, mint a fizikai biztonságukra.
