Dögös OnlyFans-modellre vadászik a hírhedt drogkartell

A vasárnapi művelet során életét vesztette a Jalisco Új Generációs Kartell (CJNG) vezetője, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ismertebb nevén El Mencho. A hatóságok egy erdős területen, Tapalpa közelében vonták körbe a férfit és szűkebb körét, miután információt kaptak a tartózkodási helyéről.

Az OnlyFans-modell tagadja, hogy köze lenne a mexikói rajtaütéshez

Fotó: Intagram / mariajulissa13

Hogyan merült fel az OnlyFans-modell neve a rajtaütés ügyében?

A kartellhez hű csoportok szerint a hatóságok egy női kapcsolaton keresztül jutottak el a drogbáróhoz. A gyanú egy Maria Julissa nevű közösségimédia-szereplőre terelődött, akit azzal vádolnak, hogy információt adott át a hatóságoknak. Zapopan városában – amelyet a kartell egyik erősségének tartanak – egy hídra kifeszített molinón nyíltan megnevezték és felelőssé tették az akcióért. A felirat szerint ő „küldte rá a tengerészgyalogosokat” a bűnszervezet vezetőjére – tájékoztat a Daily Star.

Mit mondtak a mexikói hatóságok az információ forrásáról?

A mexikói védelmi miniszter tájékoztatása szerint a rajtaütés nem közvetlenül egy romantikus partnerhez, hanem annak egy bizalmas ismerőséhez köthető. A hivatalos álláspont alapján egy, a nőhöz közel álló személy szolgáltatott kulcsfontosságú információt arról, hogy El Mencho egy adott ingatlanban tartózkodik. A hadműveletet ezt követően tervezték meg, majd másnap hajtották végre.

A modell közösségi oldalán utasította vissza a vádakat. Többmilliós követőtáborának azt írta, hogy semmilyen módon nem vett részt az akcióban, és az őt érintő állítások hamisak és megalapozatlanok. Arra kérte követőit, hogy ne osszanak meg ellenőrizetlen információkat, és ne tekintsék ténynek a közösségi médiában terjedő tartalmakat.

Milyen következményei voltak az akciónak Mexikóban?

A rajtaütést követően több mexikói államban is zavargások törtek ki. A művelet során tűzharc alakult ki, amelyben a drogbáró megsérült, majd később életét vesztette. Két embert őrizetbe vettek, és a jelentések szerint a Nemzeti Gárda több tagja is meghalt az összecsapásokban. Az ügy továbbra is érzékeny politikai és biztonsági kérdés Mexikóban, miközben az influenszer személye körül továbbra is élénk találgatások zajlanak.