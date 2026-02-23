Megőrjítette az internetet ez az optikai illúzió – Ön mit lát rajta?

2026-ban egy, a TikTokon elterjedt képről van szó, amelyet Lexi Natoli tartalomgyártó tett közzé, és amelyet már több millióan láttak. Az optikai illúzió annyira megosztó, hogy sok néző szerint „a 2025-ös fekete–kék vagy fehér–arany ruha”, utalva a korábbi, világhírű vizuális rejtélyre.

Optikai illúzió: Ön mit lát először?

Fotó: @yolkfather / TikTok / Képkivágás

Optikai illúzió, ami megdolgoztatja az agyat

A videóban Natoli azt kérdezi a nézőktől, hogy első pillantásra mit látnak: furcsa, rózsaszín masszát, ami lefelé csorog, vagy három villát, amelyek egy pink konyharuhán fekszenek. A kommentelők tábora azonnal kettészakadt. Sokan egyértelműen villákat látnak, mások viszont csak akkor veszik észre őket, amikor valaki külön felhívja rájuk a figyelmet.

Miért ennyire zavarba ejtő a kép?

A szakértők szerint az ilyen optikai illúzió úgynevezett kétértelmű, más néven megfordítható ábra. Ezeket szándékosan úgy tervezik meg, hogy az agy többféleképpen értelmezhesse őket, attól függően, mire fókuszálunk először: formára, árnyékra vagy kontrasztra.

Az eredeti cikk a New York Post oldalán jelent meg.

