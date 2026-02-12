Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

Orbán Viktor az X-en válaszolt arra a bejegyzésre, amelyben Zelenszkij konkrét dátumot követelt Ukrajna EU-csatlakozására, és azt sugallta, hogy a folyamatot külső erők blokkolhatják. A magyar miniszterelnök ezzel szemben világossá tette: az EU-ba való belépés nem politikai alku kérdése, és főleg nem a tagjelölt ország diktálhatja a feltételeket.

Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek az EU-csatlakozás feltételeiről.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Mit üzent Orbán Viktor Zelenszkijnek?

A miniszterelnök angol nyelven ezt írta:

You are on the wrong track. EU accession is a merit-based process. Member States set the conditions — not the candidate countries.”

Vagyis:

Tisztelt Elnök Úr, Rossz úton jár. Az EU-csatlakozás érdemalapú folyamat. A feltételeket a tagállamok szabják meg — nem a tagjelölt országok.

Ez az üzenet diplomatikus, de egyértelmű figyelmeztetés. Orbán Viktor lényegében azt mondta ki, hogy Zelenszkij nem követelhet határidőt, nem szabhat feltételeket, és nem állíthatja be úgy a helyzetet, mintha Ukrajna diktálná a csatlakozás menetrendjét. Az EU-tagság nem politikai szívesség és nem háborús kompenzáció, hanem szigorú, teljesítményalapú eljárás.

Mit akart elérni Zelenszkij a konkrét dátummal?

Zelenszkij bejegyzésében azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna 2027-re technikailag készen állhat a csatlakozásra, és konkrét dátumot szeretne látni a megállapodásban. Azt is állította, hogy ha nincs világos időpont, Oroszország – akár európai szereplőkön keresztül – blokkolhatja a folyamatot. Ez a retorika burkoltan azt sugallja, hogy aki nem támogatja a gyors csatlakozást, az Moszkva érdekét szolgálja.

Mi a vita valódi tétje?

A kérdés nem pusztán diplomáciai. Ukrajna csatlakozása hatalmas gazdasági, pénzügyi és politikai következményekkel járna az Európai Unió számára. Magyarország álláspontja szerint a folyamatnak objektív, számon kérhető feltételeken kell alapulnia, nem pedig politikai nyomásgyakorláson.

Orbán Viktor üzenete így nemcsak Zelenszkijnek szólt, hanem az európai közvéleménynek is: a bővítés szabályai adottak, és azokat nem lehet háborús helyzetre hivatkozva felülírni.