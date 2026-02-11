Napi 15 perc mozgással brutálisan visszafordíthatja az öregedés jeleit – mutatjuk, hogyan!

Az évek múlásával testünkben fokozatos biológiai változások zajlanak, amelyeket a tudomány ma már pontosan mérni tud. Az öregedés jelei mögött meghúzódó biológiai mechanizmusokat egy nemzetközi kutatócsoport elemezte, amelynek eredményeit a Journal of Sport and Health Science publikálta. A tanulmány az öregedés biológiai jellemzői alapján rendszerezte a folyamatokat – írj a FitBook.

Öregedés jelei — a rendszeres mozgás nemcsak kívül, hanem a sejtek és a genetikai állomány szintjén is lassíthatja az idő múlását Fotó:Illusztráció/Unplash

Öregedés jelei – ezek a sejtszintű folyamatok állnak a háttérben

genetikai állomány károsodása

telomerek rövidülése

mitokondriális működés romlása

krónikus, alacsony szintű gyulladás

autofágia csökkenése (a sejtek öntisztító folyamata)

sejtszintű öregedés (szeneszcens sejtek felhalmozódása)

bélmikrobiom változása

kognitív hanyatlás

A kutatók humán vizsgálatok, állatkísérletek és sejtszintű modellek adatait elemezték.

Az öregedés jelei nemcsak ráncokban vagy fizikai teljesítménycsökkenésben mutatkoznak meg, hanem mélyen a sejtek és a genetikai állomány szintjén is. A kutatások szerint a rendszeres, kombinált állóképességi és erősítő edzés már néhány hét után mérhető változásokat idéz elő: csökkennek a DNS-károsodás markerei, ami arra utal, hogy a mozgás hozzájárul a genetikai stabilitás megőrzéséhez.

A hosszú távú vizsgálatok az élettartam növekedését is alátámasztják. Nagy populációs adatok alapján már napi 15 perc közepes intenzitású mozgás is átlagosan három évvel hosszabb élettartammal járhat együtt. Ez különösen jelentős annak fényében, hogy az öregedés biológiai markerei szorosan összefüggenek a krónikus betegségek kialakulásával.

A kromoszómák végén található telomerek — amelyek a biológiai életkor fontos mutatói — szintén reagálnak a fizikai aktivitásra. Az állóképességi edzés és az intervallum tréning összefüggésbe hozható a hosszabb telomerekkel, míg a kizárólagos erősítő edzés hatása ezen a téren mérsékeltebbnek bizonyult.

Az agyi funkciók területén is kedvező változások figyelhetők meg. Idősebb felnőtteknél a rendszeres testmozgás jobb memória teljesítménnyel és lassabb kognitív hanyatlással társult. A szakemberek ezt részben a javuló vérkeringéssel és az idegsejtek közötti kapcsolatok erősödésével magyarázzák.