Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter magyarázkodik a drogos buli miatt

rakéta

Retteghet a Nyugat – újabb szuperfegyvert tesztelt Oroszország

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb fejlemények az orosz rakétaprogram körül. Az Oresnyik rakéta továbbfejlesztett változatát, az Oresnyik-2-t tesztelhették a közelmúltban. A háttérben egy modernizált fegyverrendszer állhat, amely kiemelt figyelmet kap a NATO és Oroszország közti feszültség, valamint az orosz-ukrán háború kontextusában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rakétaorosz-ukrán háborúoresnyikoroszországukrajnai háborúNATO

Az Oresnyik rakéta kapcsán Andrej Markin katonai szakértő közvetett jelekre hivatkozva vetette fel, hogy nem a klasszikus változatot tesztelték. A rakétatesztelés az orosz–ukrán háború és a nemzetközi reakciók fényében is kiemelt fontosságú.

Tesztelhették az Oresnyik-2 rakétát, This grab from a handout footage released by the Russian Defence Ministry press service on December 30, 2025, shows what is said is deployment of a Russian Oreshnik hypersonic, nuclear-capable missile system for combat duty at an undisclosed location in Belarus. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Defence Ministry" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Tesztelhették az Oresnyik-2 rakétát (A képen egy orosz Oresnyik hiperszonikus, nukleáris fegyver hordozására alkalmas rakétarendszer harci szolgálatba állítása látható, ismeretlen helyen) Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Oroszországban tesztelhették az Oresnyik-2 rakétát

Február 12-én ukrán források azt állították, hogy az asztraháni régióban található Kapusztin Jar tesztközpontból Oresnyik rakétát lőttek ki. Később ezt az információt pontosították, és már arról beszéltek, hogy „valami mást” teszteltek a létesítményben.

Andrej Markin szerint közvetett jelek arra utalnak, hogy nem a klasszikus orosz rakéta indítása történt, hanem egy fejlettebb változaté.

A szakértő úgy véli, elképzelhető, hogy az Oresnyik-2 néven emlegetett továbbfejlesztett változat állhat a háttérben, amelyet egyes források Granitként is említenek. A pontos specifikációk titkosak, ugyanakkor a kijevi és NATO-reakciók alapján jelentős katonai fejlesztésről lehet szó – számolt be a Lenta.ru.

A fejlesztésről szóló értesülések az ukrajnai háború kontextusában különösen érzékenynek számítanak.

ANKARA, TURKIYE - NOVEMBER 29: An infographic titled "Russia's new missile Orehsnik" created in Ankara, Turkiye on November 29, 2024. Omar Zaghloul / Anadolu (Photo by Omar Zaghloul / Anadolu via AFP)
Az Oresnyik ballisztikus rakéta akár nukleáris robbanófej hordozására (illusztráció) Fotó: OMAR ZAGHLOUL / ANADOLU

Korábban már alkalmazták az Oresnyik rakétát

Korábban beszámoltak arról, hogy 2026 január elején Moszkva másodszor vetette be az Oresnyik nevű, nukleáris képességű ballisztikus rakétát az ukrajnai háborúban. A péntek hajnali támadást Kijev és nyugati szövetségesei egyértelmű figyelmeztetésként értékelték.

Moszkva új gyilkos rakétájától retteg a Nyugat

A „Zapad-2025” elnevezésű közös orosz-belarusz hadgyakorlaton a résztvevők az „Oresnyik” rakétakomplexum alkalmazását gyakorolták – jelentette be Pavel Muravejko, a belarusz vezérkar főnöke.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!