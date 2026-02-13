Retteghet a Nyugat – újabb szuperfegyvert tesztelt Oroszország

Az Oresnyik rakéta kapcsán Andrej Markin katonai szakértő közvetett jelekre hivatkozva vetette fel, hogy nem a klasszikus változatot tesztelték. A rakétatesztelés az orosz–ukrán háború és a nemzetközi reakciók fényében is kiemelt fontosságú.

Tesztelhették az Oresnyik-2 rakétát (A képen egy orosz Oresnyik hiperszonikus, nukleáris fegyver hordozására alkalmas rakétarendszer harci szolgálatba állítása látható, ismeretlen helyen) Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Oroszországban tesztelhették az Oresnyik-2 rakétát

Február 12-én ukrán források azt állították, hogy az asztraháni régióban található Kapusztin Jar tesztközpontból Oresnyik rakétát lőttek ki. Később ezt az információt pontosították, és már arról beszéltek, hogy „valami mást” teszteltek a létesítményben.

Andrej Markin szerint közvetett jelek arra utalnak, hogy nem a klasszikus orosz rakéta indítása történt, hanem egy fejlettebb változaté.

A szakértő úgy véli, elképzelhető, hogy az Oresnyik-2 néven emlegetett továbbfejlesztett változat állhat a háttérben, amelyet egyes források Granitként is említenek. A pontos specifikációk titkosak, ugyanakkor a kijevi és NATO-reakciók alapján jelentős katonai fejlesztésről lehet szó – számolt be a Lenta.ru.

A fejlesztésről szóló értesülések az ukrajnai háború kontextusában különösen érzékenynek számítanak.

Az Oresnyik ballisztikus rakéta akár nukleáris robbanófej hordozására (illusztráció) Fotó: OMAR ZAGHLOUL / ANADOLU

Korábban már alkalmazták az Oresnyik rakétát

Korábban beszámoltak arról, hogy 2026 január elején Moszkva másodszor vetette be az Oresnyik nevű, nukleáris képességű ballisztikus rakétát az ukrajnai háborúban. A péntek hajnali támadást Kijev és nyugati szövetségesei egyértelmű figyelmeztetésként értékelték.

Moszkva új gyilkos rakétájától retteg a Nyugat

A „Zapad-2025” elnevezésű közös orosz-belarusz hadgyakorlaton a résztvevők az „Oresnyik” rakétakomplexum alkalmazását gyakorolták – jelentette be Pavel Muravejko, a belarusz vezérkar főnöke.