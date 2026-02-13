Retteghet a Nyugat – újabb szuperfegyvert tesztelt Oroszország

Az Oresnyik rakéta kapcsán Andrej Markin katonai szakértő közvetett jelekre hivatkozva vetette fel, hogy nem a klasszikus változatot tesztelték. A rakétatesztelés az orosz–ukrán háború és a nemzetközi reakciók fényében is kiemelt fontosságú.
Oroszországban tesztelhették az Oresnyik-2 rakétát
Február 12-én ukrán források azt állították, hogy az asztraháni régióban található Kapusztin Jar tesztközpontból Oresnyik rakétát lőttek ki. Később ezt az információt pontosították, és már arról beszéltek, hogy „valami mást” teszteltek a létesítményben.
Andrej Markin szerint közvetett jelek arra utalnak, hogy nem a klasszikus orosz rakéta indítása történt, hanem egy fejlettebb változaté.
A szakértő úgy véli, elképzelhető, hogy az Oresnyik-2 néven emlegetett továbbfejlesztett változat állhat a háttérben, amelyet egyes források Granitként is említenek. A pontos specifikációk titkosak, ugyanakkor a kijevi és NATO-reakciók alapján jelentős katonai fejlesztésről lehet szó – számolt be a Lenta.ru.
A fejlesztésről szóló értesülések az ukrajnai háború kontextusában különösen érzékenynek számítanak.
Korábban már alkalmazták az Oresnyik rakétát
Korábban beszámoltak arról, hogy 2026 január elején Moszkva másodszor vetette be az Oresnyik nevű, nukleáris képességű ballisztikus rakétát az ukrajnai háborúban. A péntek hajnali támadást Kijev és nyugati szövetségesei egyértelmű figyelmeztetésként értékelték.
A „Zapad-2025” elnevezésű közös orosz-belarusz hadgyakorlaton a résztvevők az „Oresnyik” rakétakomplexum alkalmazását gyakorolták – jelentette be Pavel Muravejko, a belarusz vezérkar főnöke.