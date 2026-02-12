Ezektől a pózoktól el fog ájulni az élvezettől az ágyban a partnere!

A különbség egyik oka az lehet, hogy a nők jelentős többségének – becslések szerint 75–90 százalékának – csiklóstimulációra van szüksége az orgazmushoz, amit önmagában a behatolás gyakran nem biztosít. Számos hagyományos pozícióban ez a fajta stimuláció háttérbe szorul, így sok nő kielégítetlen marad. A Women’s Health magazin szexszakértők bevonásával összegyűjtött néhány olyan pozíciót, amelyek kifejezetten a női élvezetet és a csikló ingerlését helyezik előtérbe - írja a The Sun.

A nők fele nem éri el az orgazmust szex közben. Fotó: Katie Salerno / Pexels

Ajánlott szexpózok a sikeres orgazmushoz

1. CAT

Az egyik leginkább ajánlott technika a CAT, vagyis a Coital Alignment Technique, amely a hagyományos misszionárius póz módosított változata. Ennél a módszernél a testek surlódása lehetővé teszi a fokozott csiklóingerlést, amit sok nő különösen hatékonynak érez.

2. Pinner

Szintén gyakran említik a Pinner-pozíciót, amely során a nő hason fekszik, miközben a behatolás hátulról történik. A szakértők szerint ez a testhelyzet több nőnek segített elérni első orgazmusát, mivel könnyen kombinálható kézi stimulációval.

3. Fordított lovaglópóz

A fordított lovaglópozíció egyik variációja szintén előnyös lehet, mivel lehetőséget ad a partnernek a csikló érintésére, miközben a nő szabályozhatja a mozgást és az intenzitást.

4. Kanálpóz

Sokan esküsznek a kanálpozícióra is, amely nemcsak kényelmes és kevésbé megterhelő, hanem elősegíti az intimitást és az egyidejű stimulációt. Ennek további előnye, hogy egyik félnek sem kell a másik testsúlyát tartania.

5. Lovaglózóz

Az egyik legismertebb, mégis gyakran alábecsült testhelyzet a cowgirl, amikor a nő van felül. Eleanor McKenzie szexszakértő szerint ez a pozíció sokkal kedvezőbb a csikló ingerlésére, mint a hagyományos misszionárius póz, ráadásul az állandó szemkontaktus erősíti az intimitást is.

6. Válltámasz-pozíció

Végül a szakértők kiemelik a válltámasz-pozíciót, amely a mélyebb behatolásra és a G-pont stimulálására összpontosít. Anna Richards szerint ez a testhelyzet különösen intenzív élményt nyújthat, mivel a mozgás és a testtartás jól variálható.