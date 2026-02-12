Ezektől a pózoktól el fog ájulni az élvezettől az ágyban a partnere!

Hírlevél
Megszólalt a Liverpool legendája – Szoboszlait ettől ki fogja rázni a hideg

Bár a szex célja nem kizárólag az orgazmus, sok nő számára továbbra is kihívást jelent a csúcspont elérése. Az Oxfordi Egyetem által a Sexual Medicine folyóiratban publikált kutatás szerint a nők mindössze 46–58 százaléka jut el orgazmushoz szexuális együttlét során, míg a férfiaknál ez az arány 70–85 százalék között mozog.
A különbség egyik oka az lehet, hogy a nők jelentős többségének – becslések szerint 75–90 százalékának – csiklóstimulációra van szüksége az orgazmushoz, amit önmagában a behatolás gyakran nem biztosít. Számos hagyományos pozícióban ez a fajta stimuláció háttérbe szorul, így sok nő kielégítetlen marad. A Women’s Health magazin szexszakértők bevonásával összegyűjtött néhány olyan pozíciót, amelyek kifejezetten a női élvezetet és a csikló ingerlését helyezik előtérbe - írja a The Sun.

orgazmus
A nők fele nem éri el az orgazmust szex közben. Fotó: Katie Salerno / Pexels

Ajánlott szexpózok a sikeres orgazmushoz

1. CAT

Az egyik leginkább ajánlott technika a CAT, vagyis a Coital Alignment Technique, amely a hagyományos misszionárius póz módosított változata. Ennél a módszernél a testek surlódása lehetővé teszi a fokozott csiklóingerlést, amit sok nő különösen hatékonynak érez. 

2. Pinner

Szintén gyakran említik a Pinner-pozíciót, amely során a nő hason fekszik, miközben a behatolás hátulról történik. A szakértők szerint ez a testhelyzet több nőnek segített elérni első orgazmusát, mivel könnyen kombinálható kézi stimulációval. 

3. Fordított lovaglópóz

A fordított lovaglópozíció egyik variációja szintén előnyös lehet, mivel lehetőséget ad a partnernek a csikló érintésére, miközben a nő szabályozhatja a mozgást és az intenzitást.
4. Kanálpóz

Sokan esküsznek a kanálpozícióra is, amely nemcsak kényelmes és kevésbé megterhelő, hanem elősegíti az intimitást és az egyidejű stimulációt. Ennek további előnye, hogy egyik félnek sem kell a másik testsúlyát tartania.
5. Lovaglózóz

Az egyik legismertebb, mégis gyakran alábecsült testhelyzet a cowgirl, amikor a nő van felül. Eleanor McKenzie szexszakértő szerint ez a pozíció sokkal kedvezőbb a csikló ingerlésére, mint a hagyományos misszionárius póz, ráadásul az állandó szemkontaktus erősíti az intimitást is.
6. Válltámasz-pozíció

Végül a szakértők kiemelik a válltámasz-pozíciót, amely a mélyebb behatolásra és a G-pont stimulálására összpontosít. Anna Richards szerint ez a testhelyzet különösen intenzív élményt nyújthat, mivel a mozgás és a testtartás jól variálható.

A szakemberek hangsúlyozzák: nincs univerzális megoldás, és minden nő teste másként reagál. A legfontosabb az önismeret, a kommunikáció és az, hogy az együttlét ne teljesítménykényszer, hanem közös élvezet legyen. Az Origo korábban arról írt, hogy ezekkel a módszerekkel garantált a tűzijáték az ágyban.

 

