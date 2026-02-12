Ezektől a pózoktól el fog ájulni az élvezettől az ágyban a partnere!

A különbség egyik oka az lehet, hogy a nők jelentős többségének – becslések szerint 75–90 százalékának – csiklóstimulációra van szüksége az orgazmushoz, amit önmagában a behatolás gyakran nem biztosít. Számos hagyományos pozícióban ez a fajta stimuláció háttérbe szorul, így sok nő kielégítetlen marad. A Women’s Health magazin szexszakértők bevonásával összegyűjtött néhány olyan pozíciót, amelyek kifejezetten a női élvezetet és a csikló ingerlését helyezik előtérbe - írja a The Sun.
Ajánlott szexpózok a sikeres orgazmushoz
1. CAT
Az egyik leginkább ajánlott technika a CAT, vagyis a Coital Alignment Technique, amely a hagyományos misszionárius póz módosított változata. Ennél a módszernél a testek surlódása lehetővé teszi a fokozott csiklóingerlést, amit sok nő különösen hatékonynak érez.
2. Pinner
Szintén gyakran említik a Pinner-pozíciót, amely során a nő hason fekszik, miközben a behatolás hátulról történik. A szakértők szerint ez a testhelyzet több nőnek segített elérni első orgazmusát, mivel könnyen kombinálható kézi stimulációval.
3. Fordított lovaglópóz
A fordított lovaglópozíció egyik variációja szintén előnyös lehet, mivel lehetőséget ad a partnernek a csikló érintésére, miközben a nő szabályozhatja a mozgást és az intenzitást.
4. Kanálpóz
Sokan esküsznek a kanálpozícióra is, amely nemcsak kényelmes és kevésbé megterhelő, hanem elősegíti az intimitást és az egyidejű stimulációt. Ennek további előnye, hogy egyik félnek sem kell a másik testsúlyát tartania.
5. Lovaglózóz
Az egyik legismertebb, mégis gyakran alábecsült testhelyzet a cowgirl, amikor a nő van felül. Eleanor McKenzie szexszakértő szerint ez a pozíció sokkal kedvezőbb a csikló ingerlésére, mint a hagyományos misszionárius póz, ráadásul az állandó szemkontaktus erősíti az intimitást is.
6. Válltámasz-pozíció
Végül a szakértők kiemelik a válltámasz-pozíciót, amely a mélyebb behatolásra és a G-pont stimulálására összpontosít. Anna Richards szerint ez a testhelyzet különösen intenzív élményt nyújthat, mivel a mozgás és a testtartás jól variálható.
A szakemberek hangsúlyozzák: nincs univerzális megoldás, és minden nő teste másként reagál. A legfontosabb az önismeret, a kommunikáció és az, hogy az együttlét ne teljesítménykényszer, hanem közös élvezet legyen. Az Origo korábban arról írt, hogy ezekkel a módszerekkel garantált a tűzijáték az ágyban.