Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

újszülött

Óriásbébi született – közel kétszer nagyobb, mint egy átlagos újszülött

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Leesett az álluk az orvosoknak. Óriásbébi született az egyik, New York állambeli Ithaca közelében található kórházban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
újszülöttEgyesült Államokóriásbébi

Terrica és Shawn január 30-án köszöntötték fiukat, Shawn Jr.-t – aki elképesztő, 5,85 kilogrammos súllyal jött világra. Az amerikai Cayuga Medical Center munkatársai megerősítették: az óriásbébi a valaha ott született legnagyobb baba, számolt be a Daily Star.

óriásbébi
Shawn Jr. (jobbra), az óriásbébi 5,85 kilóval született – Fotó: Cayuga Health / Facebook

Már most három-hat hónapos ruhát hord az óriásbébi

A négygyermekes édesanya sejtette, hogy nagy baba érkezik – de ekkorára még ő sem számított.

Tudtuk, hogy nagyobb lesz, de erre nem voltunk felkészülve. Már most három-hat hónapos méretű pelenkát és ruhát hord. Olyan, mintha rögtön egy háromhónapos babám lenne

 – mesélte.

A kórház egy különleges fotót is közzétett: Shawn Jr. mellett ott fekszik Margot, aki ugyanazon a napon született – mindössze 1,8 kg súllyal. A kontraszt döbbenetes. Margot édesanyja szerint a két baba története „csodás emlékeztető arra, hogy a babák minden formában és méretben érkeznek”.

9,9 kilós újszülöttt a világrekord

Hogy érzékeljük a különbséget: egy átlagos újszülött súlya körülbelül 3,4 kilogramm. Shawn Jr. ennek majdnem a duplájával született. A Guinness-rekord azonban ennél is elképesztőbb. A valaha feljegyzett legnehezebb újszülött ugyanis közel 10 kilogrammot (9,9) nyomott. Az édesanya, Anna Bates, 1879. január 19-én hozta világra fiát az ohiói Seville-ben. A közel 240 centiméter magas nő esete máig az egyik legmegdöbbentőbb szüléstörténetként szerepel a feljegyzésekben.

„Ki kellett tolni, vagy kisétált?”

Nemrég Nashville-ben, a TriStar Centennial Women’s Hospital intézményben is született egy hasonló súlyú baba. Az édesanya TikTok-videóban osztotta meg élményét, amit több ezren kommentáltak.

A mostani esetnél is záporoztak a humoros hozzászólások: „Hány évig volt bent?” „Ki kellett tolni, vagy kisétált?” A viccelődés mögött azonban komoly szakmai munka áll. A kórház vezetői hangsúlyozták: teljesen mindegy, hogy egy baba mekkora súllyal születik, az ellátócsapatnak minden helyzetre fel kell készülnie.

A szakemberek szerint az extrém születési súly ritka, de nem példátlan. A nagyobb babák esetében gyakrabban lehet szükség fokozott megfigyelésre, de megfelelő ellátás mellett egészségesen fejlődhetnek. 

Több mint hatkilós gyerek született Spanyolországban

A kórház szülészetének vezetője nem találkozott olyan esettel, amikor ekkora gyerek természetes úton jött világra. A 40 éves anya szülése komplikációmentes volt.

240 kilós német nőnek hatkilós gyereke született

Tizenhárom testvére van annak a csecsemőnek, aki hat kilóval született Németországban, és nem kellett császármetszést alkalmazni a világra jövetelénél.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!