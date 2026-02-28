Óriásbébi született – közel kétszer nagyobb, mint egy átlagos újszülött

Terrica és Shawn január 30-án köszöntötték fiukat, Shawn Jr.-t – aki elképesztő, 5,85 kilogrammos súllyal jött világra. Az amerikai Cayuga Medical Center munkatársai megerősítették: az óriásbébi a valaha ott született legnagyobb baba, számolt be a Daily Star.

Shawn Jr. (jobbra), az óriásbébi 5,85 kilóval született – Fotó: Cayuga Health / Facebook

Már most három-hat hónapos ruhát hord az óriásbébi

A négygyermekes édesanya sejtette, hogy nagy baba érkezik – de ekkorára még ő sem számított.

Tudtuk, hogy nagyobb lesz, de erre nem voltunk felkészülve. Már most három-hat hónapos méretű pelenkát és ruhát hord. Olyan, mintha rögtön egy háromhónapos babám lenne

– mesélte.

A kórház egy különleges fotót is közzétett: Shawn Jr. mellett ott fekszik Margot, aki ugyanazon a napon született – mindössze 1,8 kg súllyal. A kontraszt döbbenetes. Margot édesanyja szerint a két baba története „csodás emlékeztető arra, hogy a babák minden formában és méretben érkeznek”.

9,9 kilós újszülöttt a világrekord

Hogy érzékeljük a különbséget: egy átlagos újszülött súlya körülbelül 3,4 kilogramm. Shawn Jr. ennek majdnem a duplájával született. A Guinness-rekord azonban ennél is elképesztőbb. A valaha feljegyzett legnehezebb újszülött ugyanis közel 10 kilogrammot (9,9) nyomott. Az édesanya, Anna Bates, 1879. január 19-én hozta világra fiát az ohiói Seville-ben. A közel 240 centiméter magas nő esete máig az egyik legmegdöbbentőbb szüléstörténetként szerepel a feljegyzésekben.

„Ki kellett tolni, vagy kisétált?”

Nemrég Nashville-ben, a TriStar Centennial Women’s Hospital intézményben is született egy hasonló súlyú baba. Az édesanya TikTok-videóban osztotta meg élményét, amit több ezren kommentáltak.

A mostani esetnél is záporoztak a humoros hozzászólások: „Hány évig volt bent?” „Ki kellett tolni, vagy kisétált?” A viccelődés mögött azonban komoly szakmai munka áll. A kórház vezetői hangsúlyozták: teljesen mindegy, hogy egy baba mekkora súllyal születik, az ellátócsapatnak minden helyzetre fel kell készülnie.

A szakemberek szerint az extrém születési súly ritka, de nem példátlan. A nagyobb babák esetében gyakrabban lehet szükség fokozott megfigyelésre, de megfelelő ellátás mellett egészségesen fejlődhetnek.