Sokkot kapott az anyuka, óriáscsecsemőnek adott életet

Terrica és Shawn előre sejtették, hogy fiuk testesebb lesz az átlagnál, de így is megdöbbentek, amikor meglátták az óriáscsecsemőt – számolt be a New York Post.
Együtt fotózták az óriáscsecsemőt és a koraszülöttet
Shawn Jr. közel 5,9 kilogrammal jött világra a Cayuga Medical Centerben, ezzel ő lett a valaha ott született legnagyobb baba.
Tudtuk, hogy nagyobb lesz, de erre nem számítottunk
– idézte az intézmény a négygyermekes édesanyát.
A büszke anya hozzátette, hogy kisfia már most 3–6 hónapos babáknak való ruhákat és pelenkát hord.
Olyan, mintha azonnal egy háromhónapos babám lett volna.”
A kórház a közösségi oldalán egy megható fotót is megosztott: a hatalmas újszülött az ugyanazon a napon született, mindössze 1,8 kilós Margot mellett látható.
A kislány édesanyja, Chloe szerint a rekordméretű baba érkezése még különlegesebbé tette saját gyermeke születését is.
Nagyon kedves pillanat volt, és jó emlékeztető arra, hogy a babák mindenféle méretben érkeznek”
– fogalmazott.
Az intézmény hangsúlyozta, hogy minden születés egyedi és különleges, a szakemberek pedig mindenkinek felkészülten biztosítják a legmagasabb szintű ellátást.
