csecsemő

Sokkot kapott az anyuka, óriáscsecsemőnek adott életet

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy északi, New York állambeli édesanyának szó szerint elállt a szava, amikor világra hozta kisfiát: az újszülött majdnem kétszer akkora volt, mint egy átlagos baba. Az óriáscsecsemő kiváló egészségnek örvend.
Terrica és Shawn előre sejtették, hogy fiuk testesebb lesz az átlagnál, de így is megdöbbentek, amikor meglátták az óriáscsecsemőt – számolt be a New York Post

Fotó: Unsplash
Az óriáscsecsemő a Cayuga Medical Centerben született (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Együtt fotózták az óriáscsecsemőt és a koraszülöttet 

Shawn Jr. közel 5,9 kilogrammal jött világra a Cayuga Medical Centerben, ezzel ő lett a valaha ott született legnagyobb baba. 

Tudtuk, hogy nagyobb lesz, de erre nem számítottunk

 – idézte az intézmény a négygyermekes édesanyát.

A büszke anya hozzátette, hogy kisfia már most 3–6 hónapos babáknak való ruhákat és pelenkát hord.

 Olyan, mintha azonnal egy háromhónapos babám lett volna.”

A kórház a közösségi oldalán egy megható fotót is megosztott: a hatalmas újszülött az ugyanazon a napon született, mindössze 1,8 kilós Margot mellett látható. 

A kislány édesanyja, Chloe szerint a rekordméretű baba érkezése még különlegesebbé tette saját gyermeke születését is.

Nagyon kedves pillanat volt, és jó emlékeztető arra, hogy a babák mindenféle méretben érkeznek”

 – fogalmazott.

Az intézmény hangsúlyozta, hogy minden születés egyedi és különleges, a szakemberek pedig mindenkinek felkészülten biztosítják a legmagasabb szintű ellátást.

