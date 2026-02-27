Sokkot kapott az anyuka, óriáscsecsemőnek adott életet

Terrica és Shawn előre sejtették, hogy fiuk testesebb lesz az átlagnál, de így is megdöbbentek, amikor meglátták az óriáscsecsemőt – számolt be a New York Post.

Az óriáscsecsemő a Cayuga Medical Centerben született (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Együtt fotózták az óriáscsecsemőt és a koraszülöttet

Shawn Jr. közel 5,9 kilogrammal jött világra a Cayuga Medical Centerben, ezzel ő lett a valaha ott született legnagyobb baba.

Tudtuk, hogy nagyobb lesz, de erre nem számítottunk

– idézte az intézmény a négygyermekes édesanyát.

A büszke anya hozzátette, hogy kisfia már most 3–6 hónapos babáknak való ruhákat és pelenkát hord.

Olyan, mintha azonnal egy háromhónapos babám lett volna.”

A kórház a közösségi oldalán egy megható fotót is megosztott: a hatalmas újszülött az ugyanazon a napon született, mindössze 1,8 kilós Margot mellett látható.

A Cayuga Health Facebook-bejegyzése (képernyőfotó)

A kislány édesanyja, Chloe szerint a rekordméretű baba érkezése még különlegesebbé tette saját gyermeke születését is.

Nagyon kedves pillanat volt, és jó emlékeztető arra, hogy a babák mindenféle méretben érkeznek”

– fogalmazott.

Az intézmény hangsúlyozta, hogy minden születés egyedi és különleges, a szakemberek pedig mindenkinek felkészülten biztosítják a legmagasabb szintű ellátást.

