Mintha egy tengeralattjárót húztam volna! – 109 kilós szörny akadt horogra

Az óriásharcsa kora délután akadt horogra, nem messze a Rajna torkolatától. A 45 éves hivatásos halász, Franz Blum számára az igazi próbatétel azonban csak ezután kezdődött, számolt be a Bild.

Az osztrák Franz Blumnak ez a 109 kilós, 2,6 méter hosszú óriásharcsa akadt a horgára – Fotó: Franz Blum / Facebook

Ez volt a legnehezebb hal, amit eddig a Boden-tóból kihúztam. Küzdelem, görcs és tapasztalat kellett, mire végül a csónakba emeltem

– mondta.

A halász szerint a kapitális példány körülbelül 45 éves lehet. Bár a faj akár 80 évig is élhet, ekkora méret még így is rendkívülinek számít. A 2,6 méteres testhossz majdnem duplája egy 12 éves gyerek magasságának. A halász közösségi oldalán csak ennyit írt: „Hihetetlen, milyen tengeralattjárók úszkálnak már a Bodenseében!”

Egyre több az óriásharcsa

Nem ez az első elképesztő fogás ebben a tóban. A helyi szakemberek szerint a harcsák száma és mérete drámaian nő. A halgazdálkodás egyik vezetője szerint ennek két fő oka van: a ragadozónak nincs természetes ellensége, ráadásul a tó vize folyamatosan melegszik.

A számok beszédesek: 2014-ben az osztrák hivatásos halászok 897 harcsát fogtak. Tíz évvel később már 2974-et, vagyis több mint háromszoros a növekedés! De a szabadidős horgászok fogása is megugrott: tíz éve 226, tavaly már 1338 példány akadt horgukra.

Hasonló folyamat figyelhető meg a Garda-tó esetében is, ahol szintén egyre nagyobbra nőnek a ragadozók.

Kacsát és egeret is megeszik

A harcsa Európa legnagyobb édesvízi ragadozó hala, akár három méteresre és jóval 100 kilogramm fölé is nőhet. Éjszaka aktív, kiváló szaglással és tapintással rendelkezik.

Mindent megeszik, ami a szája elé kerül. Találtam már kacsát és egeret is a gyomrában. Úgy szívja be az áldozatot, mint egy porszívó

– mondta a halász.

Az óriáspéldányt időközben feldolgozták és eladták. A harcsa húsa fehér, tömör, szálkamentes és kifejezetten ízletesnek számít.

