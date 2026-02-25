Mintha egy tengeralattjárót húztam volna! – 109 kilós szörny akadt horogra

Hírlevél
Hihetetlen fogás borzolja a kedélyeket Közép-Európa egyik legismertebb taván. Egy 109 kilós, 2,6 méter hosszú óriásharcsa akadt a horogra a Boden-tó osztrák részén. A gigantikus ragadozó akkora, mint két tinédzser egymás után fektetve!
Az óriásharcsa kora délután akadt horogra, nem messze a Rajna torkolatától. A 45 éves hivatásos halász, Franz Blum számára az igazi próbatétel azonban csak ezután kezdődött, számolt be a Bild.

óriásharcsa
Az osztrák Franz Blumnak ez a 109 kilós, 2,6 méter hosszú óriásharcsa akadt a horgára – Fotó: Franz Blum / Facebook

Ez volt a legnehezebb hal, amit eddig a Boden-tóból kihúztam. Küzdelem, görcs és tapasztalat kellett, mire végül a csónakba emeltem

 – mondta.

A halász szerint a kapitális példány körülbelül 45 éves lehet. Bár a faj akár 80 évig is élhet, ekkora méret még így is rendkívülinek számít. A 2,6 méteres testhossz majdnem duplája egy 12 éves gyerek magasságának. A halász közösségi oldalán csak ennyit írt: „Hihetetlen, milyen tengeralattjárók úszkálnak már a Bodenseében!”

Egyre több az óriásharcsa

Nem ez az első elképesztő fogás ebben a tóban. A helyi szakemberek szerint a harcsák száma és mérete drámaian nő. A halgazdálkodás egyik vezetője szerint ennek két fő oka van: a ragadozónak nincs természetes ellensége, ráadásul a tó vize folyamatosan melegszik.

A számok beszédesek: 2014-ben az osztrák hivatásos halászok 897 harcsát fogtak. Tíz évvel később már 2974-et, vagyis több mint háromszoros a növekedés! De a szabadidős horgászok fogása is megugrott: tíz éve 226, tavaly már 1338 példány akadt horgukra.

Hasonló folyamat figyelhető meg a Garda-tó esetében is, ahol szintén egyre nagyobbra nőnek a ragadozók.

Kacsát és egeret is megeszik

A harcsa Európa legnagyobb édesvízi ragadozó hala, akár három méteresre és jóval 100 kilogramm fölé is nőhet. Éjszaka aktív, kiváló szaglással és tapintással rendelkezik.

Mindent megeszik, ami a szája elé kerül. Találtam már kacsát és egeret is a gyomrában. Úgy szívja be az áldozatot, mint egy porszívó

 – mondta a halász.

Az óriáspéldányt időközben feldolgozták és eladták. A harcsa húsa fehér, tömör, szálkamentes és kifejezetten ízletesnek számít.

Több mint 2,5 méteres óriásharcsa akadt horogra Fejér vármegyében

Egy budapesti horgász ritka és emlékezetes fogásról számolt be a Fejér vármegyei víztározónál. A hatalmas óriásharcsa 260 centiméter hosszú volt, és a becslések szerint több mint 100 kilót nyomott. A nem mindennapi körülmények között partra húzott halat végül visszaengedték a tóba, hogy mások is megpróbálhassák kifogni.

Ezt a disznó méretű halat még a nagy ho-ho-horgász is megirigyelné

Bődületes busa akadt horogra az Alcsi-Holt-Tiszán: a két horgász életük legnagyobb fogásával tért haza október elején este. A 63,7 kilogrammos, 150 centiméter hosszú hal rekordméretű példány, amely a Tisza ezen szakaszán ritkaságnak számít.

 


 

 

 

