Így éli meg a hétköznapokat az Egyesült Királyság legnagyobb mellű nője

A 28 éves Summer Robert szerint az óriási mellek nemcsak feltűnést keltenek, hanem komoly nehézségeket is okoznak a mindennapokban. A skóciai Summer úgy véli, ő az Egyesült Királyság legnagyobb mellű nője, és bár ma már elfogadta önmagát, az élete korántsem egyszerű – írja a Mirror.

Summer Robert szerint az óriási mellek komoly nehézségeket okoznak a mindennapokban – Fotó: Instagram/@scotchdolly97

Óriási mellek: áldás helyett mindennapi küzdelem

Summer R-kosaras melltartót hord, és állapota, a makromasztia miatt mellei továbbra is növekednek. A rendellenesen nagy mellméret krónikus hát-, nyak- és vállfájdalmat, valamint fejfájást is okozhat, és a hétköznapi tevékenységeket is megnehezíti.

Elmondása szerint számára a legnagyobb kihívást mégis az jelenti, hogy szinte lehetetlen megfelelő ruhát találnia: ami a derekára jó, az a mellénél szűk, ami pedig felül passzolna, az máshol bő.

A fiatal nő korábban testképzavarral küzdött a rá irányuló figyelem miatt, ma azonban már igyekszik erőt meríteni a különbözőségéből. Állítása szerint egy kaliforniai vidámparkból is távozásra szólították fel az öltözéke miatt, amit megalázónak tartott, hiszen teljesen fel volt öltözve.

Bár mellkisebbítő műtéten is gondolkodott, orvosa figyelmeztette, hogy nincs garancia a tartós eredményre. Summer ma már azt vallja: meg kell tanulni együtt élni azzal, ami megkülönböztet másoktól – még akkor is, ha az óriási mellek időnként komoly terhet jelentenek.

