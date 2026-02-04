Hírlevél
medúza

Busz méretű mélyvízi lény tűnt fel Argentína partjainál – videó

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Megdöbbentő felvétel készült az Atlanti-óceán mélyén egy eddig ritkán látott tengeri óriásról. Az óriásmedúza akár tízméteres hosszúságot is elérhet.
medúzamélytengeri fajokAtlanti-óceánArgentína

Egy mélytengeri kutatóexpedíció során Argentína partjainál ritka és lenyűgöző felvétel készült egy óriásmedúzáról, amely akár egy iskolabusz méretét is elérheti. A videó gyorsan felkeltette a tudományos világ figyelmét, hiszen az óriásmedúza az óceán egyik legrejtélyesebb lakója – írja a FOX Weather.

óriásmedúza
Lenyűgöző felvételen az óriásmedúza – Fotó: Storyful News & Weather/Youtube/képkivágás

Óriásmedúza bukkant fel Argentína mélyvizeiben

A Schmidt Ocean Institute által közzétett felvételen az óriásmedúza mintegy 250 méteres mélységben úszik az Atlanti-óceán sötét vizében. 

A különleges élőlény a Stygiomedusa gigantea nevű ritka fajhoz tartozik, amelyet gyakran „óriás fantommedúzának” is neveznek. 

Az argentínai vezetésű expedíció Buenos Airestől egészen Tierra del Fuego térségéig vizsgálta a tengerfeneket, és nemcsak ezt a látványos állatot örökítette meg, hanem számos más felfedezést is tett.

A videón fiatal halak úsznak az óriásmedúza hosszú, rózsaszín szalagokra emlékeztető karjai mellett. Az intézet közlése szerint ezek az állatok nem csípnek, hanem karjaikkal ejtik foglyul zsákmányukat. 

Bár a konkrét példány pontos mérete nem állapítható meg a felvétel alapján, a faj egyedeinek csápjai akár tízméteresek is lehetnek, harangjuk átmérője pedig elérheti az egy métert is.

A kutatók összesen 28 feltételezett új tengeri fajt dokumentáltak, valamint a világ eddig ismert legnagyobb Bathelia candida korallzátonyát és több gazdag zátonyrendszert is feltérképeztek. A szakemberek szerint a begyűjtött kémiai, fizikai és biológiai minták hosszú éveken át segíthetik az argentin vizek ökoszisztémáinak megértését, valamint azok sérülékenységének feltárását.

A Schmidt Ocean Institute kutatói lenyűgöző felvételeket készítettek az egyik legritkább tengeri lényről, az óriás fantommedúzáról. Ez a különleges állat mindössze száz alkalommal került emberi szem elé, így minden új megfigyelés igazi tudományos szenzációnak számít. A távoli óceáni expedíció során rögzített videón tisztán látható a medúza hatalmas, szellemszerű teste, amint lebeg a sötét mélytengeri vizekben.

Velence lagúnájában robbanásszerűen elszaporodott egy invazív tengeri faj, amely komoly károkat okoz a halállományban és a halászati tevékenységben. A medúza jelenléte miatt a lagúna ökológiai egyensúlya is veszélybe került.

 

