Olyan helyen jelentek meg óriásteknősök, amire senki sem számított

Közel 200 év után visszatértek az óriásteknősök a Galápagos-szigetekhez tartozó Floreana szigetére. A természetvédők szerint ez a történelmi pillanat mérföldkőnek számít, és új reményt ad a szigetek ökológiai helyreállításához – írja a BBC.

Visszatértek az óriásteknősök Floreana szigetére – Fotó: Unsplash

Óriásteknősök a Galápagos-szigeteken: több mint másfél évszázad után tértek vissza

A Floreana Ökológiai Helyreállítási Projekt keretében 158 fogságban született fiatal óriásteknőst engedtek szabadon a szigeten. A visszatelepítés egy 2017-ben indított „visszatenyésztési” program folytatása, miután a kutatók felfedezték, hogy az Isabela-szigeten élő teknősök génjeiben Floreana-ősök öröksége is megtalálható.

Floreana őshonos faját a 19. század közepén szinte teljesen kipusztították a tengerészek, akik hosszú útjaik során élelemként vitték el az állatokat.

A visszatelepítéshez kiválasztott hibrid teknősöket fogságban tenyésztették Santa Cruz-szigeten, és mára több száz példányuk elég erős ahhoz, hogy a vadonban is boldoguljon.

A Galápagos Conservation Trust szerint az óriásteknősök „ökológiai mérnökként” formálják a tájat, és kulcsszerepük van a degradált ökoszisztémák helyreállításában. A szakemberek szerint a mostani esemény nemcsak Floreana, hanem a világ szigeteinek természetvédelmi jövője szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.

