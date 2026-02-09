Hatalmas lebukás! Rejtélyes szőke modellel mutatkozott Orlando Bloom

Orlando Bloom neve ismét a magánélete miatt került a figyelem középpontjába. Egyetlen nyilvános pillanat elég volt ahhoz, hogy új kapcsolat gyanúja merüljön fel.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Szexi szőke modell Orlando Bloom oldalán

A színészt a Levi’s Stadionból látták kisétálni a 28 éves svájci modellel, Luisa Laemmel társaságában. A páros feltűnően szoros közelségben mozgott, majd karon fogva távozott, ami azonnal felkeltette a jelenlévők figyelmét. A jelenet gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon is.

A teljesen feketébe öltözött Orlando Bloom mellett nehéz volt nem észrevenni a szexi szőke modellt.

A kontrasztos megjelenés és az összhang tovább erősítette a találgatásokat arról, hogy a kapcsolat túlmutathat egy egyszerű ismeretségen.

Orlando Bloom foi visto saindo de braços dados com a modelo Luisa Laemmel do Super Bowl 2026. #SuperBowl pic.twitter.com/TeVfDvYbMv — Orlando Bloom BR (@obloombrasil) February 9, 2026

Kapcsolat vagyközeli barátság?

Bár sem a színész, sem a modell nem kommentálta a kapcsolatuk természetét, a közös megjelenés után egyre többen vélik úgy, hogy Orlando Bloom már nem egyedülálló. A rajongók szerint a testbeszéd és a közelség egy új románc kezdetére utalhat – számolt be a TMZ.

Kitálalt az énekesnő a kapcsolatáról a volt miniszterelnökkel – intim részleteket is megosztott

Orlando Bloom és volt párja Katy Perry életében sok változás történt az évben. Bár Bloom egy szexi szőkével töltötte a napokat, az énekesnő az elmúlt hónapokban összejött a volt kanadai miniszterelnökkel.