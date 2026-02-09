Hírlevél
Rendkívüli

Túl messzire ment az ukrán sajtó, hadat üzentek Magyarországnak

Hatalmas lebukás! Rejtélyes szőke modellel mutatkozott Orlando Bloom

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy feltűnő jelenet indította el a találgatásokat a Super Bowl döntője után. Orlando Bloom egy rejtélyes szőke modellel az oldalán hagyta el a stadiont. A közös távozás sokak szerint többet mond bármilyen hivatalos nyilatkozatnál.
Orlando Bloom neve ismét a magánélete miatt került a figyelem középpontjába. Egyetlen nyilvános pillanat elég volt ahhoz, hogy új kapcsolat gyanúja merüljön fel.

Orlando Bloom wearing Berluti with a Porsche Design watch arrives at the 83rd Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 11, 2026 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Szexi szőke modell Orlando Bloom oldalán

A színészt a Levi’s Stadionból látták kisétálni a 28 éves svájci modellel, Luisa Laemmel társaságában. A páros feltűnően szoros közelségben mozgott, majd karon fogva távozott, ami azonnal felkeltette a jelenlévők figyelmét. A jelenet gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon is.

A teljesen feketébe öltözött Orlando Bloom mellett nehéz volt nem észrevenni a szexi szőke modellt.

 A kontrasztos megjelenés és az összhang tovább erősítette a találgatásokat arról, hogy a kapcsolat túlmutathat egy egyszerű ismeretségen.

Kapcsolat vagyközeli barátság?

Bár sem a színész, sem a modell nem kommentálta a kapcsolatuk természetét, a közös megjelenés után egyre többen vélik úgy, hogy Orlando Bloom már nem egyedülálló. A rajongók szerint a testbeszéd és a közelség egy új románc kezdetére utalhat – számolt be a TMZ.

Orlando Bloom és volt párja Katy Perry életében sok változás történt az évben. Bár Bloom egy szexi szőkével töltötte a napokat, az énekesnő az elmúlt hónapokban összejött a volt kanadai miniszterelnökkel.

 

