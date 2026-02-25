Örökösödési háború: egy 4,2 milliárdos luxusvillát foglalt el egy házvezetőnő

A 111 East 81st Street alatt található, közel 620 négyzetméteres, öt hálószobás, mészkő homlokzatú sorházt 2022 márciusában vásárolta meg Craig Schmeizer matracipari vállalkozó. Az exkluzív Upper East Side-i cím most a manhattani legfelsőbb bíróságon zajló, nagy tétű örökösödési háború középpontjába került, számolt be a New York Post.

Az örökösödési háború ezután a nagyértékű New York-i ingatlan körül zajlik – Fotó: Google Maps

Meghalt a milliomos, kitört az örökösödési háború

Craig Schmeizer 2025. november 20-án, 52 évesen hunyt el. Az ingatlant birtokló 111 NYC LLC – amelyet két családi vagyonkezelői alap irányít – pert indított a házvezetőnő, Hilarie Page ellen. A kereset szerint Page a házban maradt, sőt, az örökség kezelőit be sem engedi az épületbe, és kulcsot sem adja át. Az LLC két vagyonkezelője és az elhunyt végrendelet szerinti személyes képviselője, az üzletember külön élő felesége, Sarah Shalev, aki a dokumentumok szerint neurológusként dolgozik.

A bírósági iratok szerint Page „engedéllyel használta az ingatlant Schmeizer életében”, azonban ez az engedély a férfi halálával automatikusan megszűnt. Az örökség jogi képviselői szerint így a nőnek „semmilyen joga nincs az épület használatára vagy birtoklására”.

„Nem fogok elmenni, Craig meghalt”

A helyzet novemberben mérgesedett el, amikor Shalev telefonon próbált beszélni a házvezetőnővel. Az özvegy állítása szerint Page „rendkívül ellenséges” volt, és közölte: nem költözik ki, és nem engedi be az épületbe. Február elején Shalev és jogi képviselője személyesen jelent meg a villánál. Többször csengettek, dörömböltek, sőt – a bírósági vallomás szerint – még hógolyókat is dobáltak az ablakokra, hogy felhívják magukra a figyelmet.

Miután senki nem reagált, lakatost hívtak. A panasz szerint amikor az ajtó kinyílt, Page „üvöltve rohant az ajtó felé”. Mindkét fél rendőrt hívott, akik végül az örökség képviselőit szólították fel a távozásra.

Luxuséletből jogi rémálom

A botrány különösen éles kontrasztban áll a pár egykori fényűző életével. Schmeizer és Shalev házasságuk alatt a közeli Metropolitan Museum of Art elnöki körének tagjai voltak. A felújított sorházban háromsütős séfkonyha, 25 fő befogadására alkalmas étkező, városi oázisként hirdetett kert, valamint a zöld udvarra néző luxus főhálószoba is helyet kapott. Most azonban a ház inkább jogi aknamező.