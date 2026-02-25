Örökösödési háború: egy 4,2 milliárdos luxusvillát foglalt el egy házvezetőnő

A 111 East 81st Street alatt található, közel 620 négyzetméteres, öt hálószobás, mészkő homlokzatú sorházt 2022 márciusában vásárolta meg Craig Schmeizer matracipari vállalkozó. Az exkluzív Upper East Side-i cím most a manhattani legfelsőbb bíróságon zajló, nagy tétű örökösödési háború középpontjába került, számolt be a New York Post.
Meghalt a milliomos, kitört az örökösödési háború
Craig Schmeizer 2025. november 20-án, 52 évesen hunyt el. Az ingatlant birtokló 111 NYC LLC – amelyet két családi vagyonkezelői alap irányít – pert indított a házvezetőnő, Hilarie Page ellen. A kereset szerint Page a házban maradt, sőt, az örökség kezelőit be sem engedi az épületbe, és kulcsot sem adja át. Az LLC két vagyonkezelője és az elhunyt végrendelet szerinti személyes képviselője, az üzletember külön élő felesége, Sarah Shalev, aki a dokumentumok szerint neurológusként dolgozik.
A bírósági iratok szerint Page „engedéllyel használta az ingatlant Schmeizer életében”, azonban ez az engedély a férfi halálával automatikusan megszűnt. Az örökség jogi képviselői szerint így a nőnek „semmilyen joga nincs az épület használatára vagy birtoklására”.
„Nem fogok elmenni, Craig meghalt”
A helyzet novemberben mérgesedett el, amikor Shalev telefonon próbált beszélni a házvezetőnővel. Az özvegy állítása szerint Page „rendkívül ellenséges” volt, és közölte: nem költözik ki, és nem engedi be az épületbe. Február elején Shalev és jogi képviselője személyesen jelent meg a villánál. Többször csengettek, dörömböltek, sőt – a bírósági vallomás szerint – még hógolyókat is dobáltak az ablakokra, hogy felhívják magukra a figyelmet.
Miután senki nem reagált, lakatost hívtak. A panasz szerint amikor az ajtó kinyílt, Page „üvöltve rohant az ajtó felé”. Mindkét fél rendőrt hívott, akik végül az örökség képviselőit szólították fel a távozásra.
Luxuséletből jogi rémálom
A botrány különösen éles kontrasztban áll a pár egykori fényűző életével. Schmeizer és Shalev házasságuk alatt a közeli Metropolitan Museum of Art elnöki körének tagjai voltak. A felújított sorházban háromsütős séfkonyha, 25 fő befogadására alkalmas étkező, városi oázisként hirdetett kert, valamint a zöld udvarra néző luxus főhálószoba is helyet kapott. Most azonban a ház inkább jogi aknamező.
Borospince, műkincsek, eltűnő milliók?
Az örökség szerint az ingatlanban jelentős értékek találhatók:
- értékes borokkal teli borospince,
- leltározásra váró műtárgyak,
- pénzügyi dokumentumok,
- sőt, akár egy új végrendelet is.
A bejutás hiánya miatt ezek nincsenek megfelelően biztosítva vagy nyilvántartva. Ráadásul az épület nem termel bevételt, miközben a fenntartási költségek folyamatosan jelentkeznek. Az örökség szerint az ingatlant el kell adni – ehhez azonban brókerek és szakértők bejutására lenne szükség.
135 ezer dolláros biztosítási sokk
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a jelzáloghitelező értesítette az örökösöket, hogy a villa biztosítása lejárt. A bíróságnak benyújtott e-mail szerint a Chubb nevű biztosító nem volt hajlandó biztosítást kötni az ingatlanra. Egy másik biztosító ugyan ajánlatot tett, de évi 135 ezer dolláros (43,5 millió forint) díjjal – ráadásul csak akkor, ha 14 napon belül helyszíni szemle történik. Az örökösök állítása szerint Page ezt a hozzáférést is blokkolja. Ha nem történik meg az ellenőrzés, az épület biztosítás nélkül maradhat.
Az LLC nemcsak az azonnali bejutást és az ingatlan kiürítését kéri a bíróságtól, hanem havi 49 ezer dollár (15,7 millió forint) „használati díjat” is követel a férfi halálától számítva addig, amíg vissza nem kapja a birtokjogot. A tét tehát óriási: egy 13 millió dolláros manhattani luxusvilla, értékes műkincsek, borok és egy elmérgesedett viszony a házvezetőnő és a milliárdos özvegye között. A kérdés már csak az: kié lesz végül az Upper East Side-i álomotthon?
Öröklés: ezek a legnagyobb buktatók, amikre minden családnak figyelnie kell
Az elmúlt években több ponton is változtak az öröklési szabályok, ezért egyre többen keresik a pontos válaszokat arra, hogyan működik az erre vonatkozó jogszabály Magyarországon. Az öröklés témája szinte minden családot érint előbb vagy utóbb, ezért fontos tisztában lenni a jogi hátterével és a lehetséges buktatókkal.
Öröklés bármikor? Igen, a törvény ezt is lehetővé teszi!
Egy távoli rokon halála után akár évek múltán is bejelentkezhet valaki az örökségre. A Polgári Törvénykönyv szerint az öröklés ugyanis nem évül el.