Brüsszel övön aluli ütése: elzárják az orosz földgázcsapokat

Hivatalosan is megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában az a rendelet, amely 2027. január 1-jétől teljes mértékben megtiltja az orosz cseppfolyósított földgáz, azaz az LNG importját, míg az orosz vezetéken érkező földgáz behozatalát 2027. november 1-jétől tiltja be.

Teljesen kitiltják az orosz gázt az EU-ból Fotó: Kurucz Árpád

Putyin szerint ez volt a cél: az orosz szankciók milliókat taszítanak bajba

A 2026. január 26-án elfogadott 2026/261-es számú európai parlamenti és tanácsi rendelet az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetéséről, valamint az orosz kőolaj behozatalának kivezetésére való felkészülésről szól. A szabályozás célja az energetikai függőség hatékonyabb ellenőrzése, valamint a 2017/1938-as uniós rendelet módosítása.

Az Európai Unió országai már december elején előzetes megállapodást kötöttek az orosz LNG és a csővezetékes gáz importjának megszüntetéséről. Ennek értelmében az LNG teljes tilalma 2027. január 1-jén, míg a vezetékes földgáz tilalma 2027. november 1-jén lép hatályba. Elemzői számítások szerint a teljes tiltás esetén az Európai Unió több mint 17 százalékát veszíti el jelenlegi gázimportjának.

Oroszországban többször is hangsúlyozták, hogy a Nyugat súlyos hibát követett el, amikor lemondott az orosz energiahordozókról. Moszkva szerint az Európai Unió ezzel egy új, még erősebb függőségbe sodródik, amelyet a jóval magasabb árak határoznak meg. Orosz álláspont szerint azok az országok, amelyek hivatalosan elutasították az orosz energiahordozókat, valójában közvetítőkön keresztül, drágábban továbbra is vásárolnak orosz szenet, olajat és gázt, és ez a jövőben sem változik.

Vlagyimir Putyin korábban kijelentette, hogy Oroszország feltartóztatására és gyengítésére irányuló politika a Nyugat hosszú távú stratégiája. Az orosz elnök szerint a szankciók súlyos csapást mértek az egész világgazdaságra, miközben valódi céljuk emberek millióinak életszínvonalát rontani.

Szijjártó is megszólalt

„Szeretném világossá tenni, hogy Magyarország szempontjából csak drágább és kevésbé megbízható megoldások léteznek. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem nem lehetséges a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása” – mutatott rá Szijjártó Péter.

Mi megvédjük a magyar embereket, megvédjük a magyar családokat, és nem engedjük, hogy Brüsszel megölje a rezsicsökkentést. Továbbra is az olcsó orosz kőolajra és földgázra alapozzuk Magyarország energiaellátásának biztonságát és a rezsicsökkentés fenntartását

– folytatta.