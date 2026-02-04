Brutális vérengzés a fronton: újabb területek orosz kézen

Az orosz tárca tájékoztatása szerint Sztaroukrajinkát a Kelet hadsereg-csoportosulás alakulatai foglalták el, és a művelet során az ukrán erők „mintegy kétszakasznyi élőerőt”, tíz harcjárművet és 14 Baba-Jaga típusú nehéz hexakoptert veszítettek el.

Orosz rakéták és drónok csaptak le Ukrajnára – súlyos a helyzet

Fotó: AFP

Kemény mérleget közölt az orosz hadvezetés

A moszkvai védelmi tárca szerdai hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1390 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában. Az orosz hadsereg által megsemmisített harceszközök és létesítmények között említettek katonai célokat szolgáló üzemanyagraktárakat, lőszerlerakatokat, amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők 22 rakétáját, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát és 139 drónt is, valamint beszámoltak ukrán katonák és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire 153 körzetben mért csapásokról.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerdán arról számolt be, hogy Mariupolban elfogták az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egyik ügynökét, aki adatokat gyűjtött és továbbított a Telegram-alkalmazáson keresztül az orosz nemzeti gárda alakulatainak állomáshelyeiről a városban. Az érintett ellen hazaárulás vádjával indult büntetőeljárás.

Jakov Csernovalov, a Középső hadsereg-csoportosuláshoz tartozó 55. tengerészgyalogos hadosztály rohamdandárjának parancsnokhelyettese azt közölte, hogy az ukrán fegyveres erők drónnal végeztek egyik bajtársukkal, aki megadta magát a február 1-jén orosz csapatok ellenőrzése alá került Szuhecke településen.

Fogságba ejtettük. Kiadtuk a parancsot az evakuálására. Mi nem vagyunk holmi állatok, nem gyilkolunk meg senkit. Megadta magát az ember, de aztán úgy történt, hogy meghalt a sajátjai, vagyis az ellenségeink drónjától

– hangsúlyozta az orosz alakulat parancsnokhelyettese.