Rejtélyes repülőgép-katasztrófa Oroszországban – több civil is meghalt

Lezuhant egy orosz repülőgép Oroszország déli részén 2026. február 2-án. Az Orosz Föderáció hatóságainak közlése szerint a polgári repülőgép fedélzetén tartózkodók nem élték túl a balesetet, a hatóságok civil áldozatokról számoltak be.
Orosz repülőgép zuhant le
Három ember meghalt hétfőn az Oroszország déli részén fekvő Orenburgi területen, mert lezuhant egy polgári gyakorló repülőgép – közölték a helyi hatóságok.
A Diamond DA-400 típusú kisgép a Szentpétervári Állami Polgári Repülési Egyetem tulajdonában volt. A fedélzetén az egyetem oktatója és két hallgató tartózkodott, mindhárman életüket vesztették
– számolt be Artyom Vorobjov, a város vezetője a Telegram üzenetküldő csatornán.
Az oroszországi rendkívüli helyzetek minisztériumának tájékoztatása szerint a baleset helyszíne Dzsanatalap település közelében található. A mentők megérkezésekor a földön nem volt nyoma tűznek.
A Központi Közlekedési Nyomozó Hatóság nyomozói a helyszínre utaztak, hogy kiderítsék a baleset körülményeit és okait. A vizsgálat a légi közlekedés biztonsági és üzemeltetési szabályainak megsértése alapján indult.
Az Orenburgi terület hatóságai részvétüket fejezték ki a tragédia miatt, és készen állnak segítséget nyújtani az áldozatok családjainak – írja az MTI.
Világhírű énekes a repülőgép-katasztrófa áldozatai között
A repülőgép-baleset azért is sokkolta a rajongókat, mert az áldozatok között volt Yeison Jiménez kolumbiai énekes is, aki pár héttel ezelőtt a közösségi médiában beszélt arról, hogy visszatérő álmaiban saját halálát látta egy repülőszerencsétlenségben.
Rosszul végződött egy kiképzés, ketten meghaltak
Kiképzőrepülés közben lezuhant a thai légierő egyik katonai repülőgépe csütörtökön Észak-Thaiföldön, a balesetben két pilóta életét vesztette – közölte a hadsereg. A repülőgép-baleset a Chiang Mai városától délre fekvő Chom Thong körzetében történt, egy kijelölt katonai gyakorlóterületen.