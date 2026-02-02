Rejtélyes repülőgép-katasztrófa Oroszországban – több civil is meghalt

Hírlevél
Három ember meghalt, amikor 2026. február 2-án, hétfőn lezuhant egy polgári gyakorló repülőgép Oroszország déli részén. Az orosz repülőgép balesetéről a helyi hatóságok adtak tájékoztatást.
repülőgép balesetrepülőgépáldozatoroszország

Lezuhant egy orosz repülőgép Oroszország déli részén 2026. február 2-án. Az Orosz Föderáció hatóságainak közlése szerint a polgári repülőgép fedélzetén tartózkodók nem élték túl a balesetet, a hatóságok civil áldozatokról számoltak be.

Lezuhant egy orosz repülőgép (A kép illusztráció, amin egy ugyanolyan típusú gép látható)
Lezuhant egy orosz repülőgép (A kép illusztráció, amin egy ugyanolyan típusú gép látható) Fotó: By K.M.ABU BAKAR SIDDIQUE - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=173642927

Orosz repülőgép zuhant le

Három ember meghalt hétfőn az Oroszország déli részén fekvő Orenburgi területen, mert lezuhant egy polgári gyakorló repülőgép – közölték a helyi hatóságok.

A Diamond DA-400 típusú kisgép a Szentpétervári Állami Polgári Repülési Egyetem tulajdonában volt. A fedélzetén az egyetem oktatója és két hallgató tartózkodott, mindhárman életüket vesztették

– számolt be Artyom Vorobjov, a város vezetője a Telegram üzenetküldő csatornán.

Az oroszországi rendkívüli helyzetek minisztériumának tájékoztatása szerint a baleset helyszíne Dzsanatalap település közelében található. A mentők megérkezésekor a földön nem volt nyoma tűznek.

A Központi Közlekedési Nyomozó Hatóság nyomozói a helyszínre utaztak, hogy kiderítsék a baleset körülményeit és okait. A vizsgálat a légi közlekedés biztonsági és üzemeltetési szabályainak megsértése alapján indult.

Az Orenburgi terület hatóságai részvétüket fejezték ki a tragédia miatt, és készen állnak segítséget nyújtani az áldozatok családjainak – írja az MTI.

