Rejtélyes repülőgép-katasztrófa Oroszországban – több civil is meghalt

Lezuhant egy orosz repülőgép Oroszország déli részén 2026. február 2-án. Az Orosz Föderáció hatóságainak közlése szerint a polgári repülőgép fedélzetén tartózkodók nem élték túl a balesetet, a hatóságok civil áldozatokról számoltak be.

Lezuhant egy orosz repülőgép (A kép illusztráció, amin egy ugyanolyan típusú gép látható) Fotó: By K.M.ABU BAKAR SIDDIQUE - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=173642927

Orosz repülőgép zuhant le

Három ember meghalt hétfőn az Oroszország déli részén fekvő Orenburgi területen, mert lezuhant egy polgári gyakorló repülőgép – közölték a helyi hatóságok.

A Diamond DA-400 típusú kisgép a Szentpétervári Állami Polgári Repülési Egyetem tulajdonában volt. A fedélzetén az egyetem oktatója és két hallgató tartózkodott, mindhárman életüket vesztették

– számolt be Artyom Vorobjov, a város vezetője a Telegram üzenetküldő csatornán.

Az oroszországi rendkívüli helyzetek minisztériumának tájékoztatása szerint a baleset helyszíne Dzsanatalap település közelében található. A mentők megérkezésekor a földön nem volt nyoma tűznek.

A Központi Közlekedési Nyomozó Hatóság nyomozói a helyszínre utaztak, hogy kiderítsék a baleset körülményeit és okait. A vizsgálat a légi közlekedés biztonsági és üzemeltetési szabályainak megsértése alapján indult.

Az Orenburgi terület hatóságai részvétüket fejezték ki a tragédia miatt, és készen állnak segítséget nyújtani az áldozatok családjainak – írja az MTI.

Világhírű énekes a repülőgép-katasztrófa áldozatai között

A repülőgép-baleset azért is sokkolta a rajongókat, mert az áldozatok között volt Yeison Jiménez kolumbiai énekes is, aki pár héttel ezelőtt a közösségi médiában beszélt arról, hogy visszatérő álmaiban saját halálát látta egy repülőszerencsétlenségben.

Rosszul végződött egy kiképzés, ketten meghaltak

Kiképzőrepülés közben lezuhant a thai légierő egyik katonai repülőgépe csütörtökön Észak-Thaiföldön, a balesetben két pilóta életét vesztette – közölte a hadsereg. A repülőgép-baleset a Chiang Mai városától délre fekvő Chom Thong körzetében történt, egy kijelölt katonai gyakorlóterületen.