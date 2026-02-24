Négy éve tört ki az orosz-ukrán háború: a konfliktus, amely megrengette a világot

Az orosz-ukrán háború a 2014-es ukrajnai politikai válságot követő eseményekből bontakozott ki, majd 2022. február 24-én teljes körű katonai konfliktussá szélesedett. Az Oroszország és Ukrajna közötti harc hamar regionális háborúból globális hatalmi egyensúlyt érintő kérdéssé vált.

Négy éve tart az orosz-ukrán háború (A képen ukrán katonák Zaporizzsja környékén)

Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

Az orosz-ukrán háború négy éve

Cikkünk a következő témákról szól:

Az orosz-ukrán konfliktus előzményei

Orosz támadás Ukrajna ellen

Sikertelen ukrán ellentámadás

Háború és béke kérdése

Oroszország és a Nyugat

Emberi és anyagi veszteségek a háborúban

Az orosz támadás előzményei

A 2022-es (Ukrajna elleni) orosz invázió közvetlen előzménye a 2014-es ukrajnai politikai válság volt, amikor a Majdan-tüntetések nyomán megbukott a Moszkva-barát Viktor Janukovics elnök, és egy nyugat felé orientálódó kormány került hatalomra. Oroszország erre válaszul annektálta a Krím félszigetet, majd támogatni kezdte a kelet-ukrajnai szakadár erőket Donyeck és Luhanszk térségében, ahol 2014-től alacsony intenzitású, de folyamatos fegyveres konfliktus zajlott.

A 2014-es és 2015-ös minszki egyezmények papíron tűzszünetet és politikai rendezést ígértek, de a megállapodások végrehajtása elakadt, a frontvonal befagyott, a bizalmatlanság megmaradt – bővebben a Magyar Nemzet cikkében.

Állandóak a bombázások Ukrajna területén Fotó: MTI/EPA/93. Holodnij Jar ukrán önálló gépesített dandár /

2021 végére Oroszország jelentős haderőt vont össze Ukrajna határai mentén, miközben Moszkva jogi garanciákat követelt a NATO további keleti bővítésének leállítására. A diplomáciai tárgyalások kudarcba fulladtak, és 2022. február 24-én Oroszország teljes körű támadást indított Ukrajna ellen – derül ki a Wikipedia oldaláról.

Az orosz-ukrán háború okai

Az invázió egyik központi eleme Oroszország biztonságpolitikai narratívája volt, amely szerint a NATO keleti bővítése közvetlen fenyegetést jelent az orosz stratégiai érdekekre. Az orosz stratégiai gondolkodás évszázadok óta a mélységekben, a nagy területben gondolkozik, mely sikeresen védte meg a történelmi orosz államot a svéd, tatár és lengyel betörésektől, majd Napóleon és Hitler csapatai ellen is megfelelő védelmet nyújtott.

Moszkva 2021 végén hivatalos garanciákat követelt arra, hogy Ukrajna nem csatlakozik a NATO-hoz.

Ukrajna eközben egyre szorosabb kapcsolatot épített ki az Európai Unióval és a nyugati védelmi struktúrákkal, ami tovább erősítette az orosz vezetés fenyegetettségérzetét. A konfliktus mögött egy tágabb geopolitikai logika is húzódott, amely a posztszovjet térség feletti befolyás fenntartását célozta. A döntést végül a katonai erő alkalmazása irányába tolta az a kalkuláció, hogy egy gyors hadművelet politikai kényszerhelyzetbe hozhatja Kijevet és a Nyugatot.