Itt a nagy pofára esés – nincs egyetértés Brüsszelben, kiborult a bili

Az Európai Unió tagállamainak képviselői pénteken nem tudtak megállapodni a 20. Oroszország elleni szankciós csomagról – számolt be a Reuters diplomáciai forrásokra hivatkozva.

Nem tudtak megegyezni az uniós nagykövetek a 20. Oroszország elleni szankciós csomagról

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A hírügynökség közlése szerint az uniós nagykövetek nem jutottak egyezségre az újabb büntetőintézkedések ügyében.

A tájékoztatás alapján a képviselők a hétvégén is összeülhetnek, hogy folytassák a szankciókról szóló egyeztetéseket a tagállamok külügyminisztereinek részvételével tervezett esemény előtt.