Itt a nagy pofára esés – nincs egyetértés Brüsszelben, kiborult a bili

Az Európai Unió tagállamainak képviselői pénteken nem jutottak dűlőre a 20. Oroszország elleni szankciós csomagról. A tárgyalások a hétvégén folytatódhatnak, a külügyminiszteri találkozó előtt.
Nem jött össze a 20. szankciós csomag Oroszország ellen
A hírügynökség közlése szerint az uniós nagykövetek nem jutottak egyezségre az újabb büntetőintézkedések ügyében.
A tájékoztatás alapján a képviselők a hétvégén is összeülhetnek, hogy folytassák a szankciókról szóló egyeztetéseket a tagállamok külügyminisztereinek részvételével tervezett esemény előtt.
