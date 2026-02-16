Margus Tsahkna észt külügyminiszter kijelentette, hogy egy esetleges támadás esetén Észtország a NATO támogatásával a harcokat Oroszország területére vinné át – számolt be az „Európai Igazság”.

Észt külügyminiszter: háború esetén Oroszország területére vinnék át a harcokat

Fotó: AFP

„Már új védelmi terveink vannak, ami azt jelenti, hogy nem csak várunk. Ha Oroszország betör a területünkre, az ellenállás megkezdésével a háborút Oroszország területére visszük át” – mondta a diplomata.

Cakna úgy véli, a NATO jelenleg története legerősebb katonai potenciáljával rendelkezik, és arra szólította fel Európát, hogy mondjon le a Moszkvával folytatott tárgyalásokról.

Korábban az észt Külső Hírszerző Szolgálat vezetője, Kaupo Rosin elismerte, hogy

Oroszország nem mutat szándékot a Baltikum megtámadására.

Elmondása szerint Moszkva igyekszik minimalizálni egy esetleges konfliktus kockázatát, figyelemmel kíséri a drónok repülési pályáját és a repülőgépek útvonalát, hogy elkerülje az incidenseket.