Oroszország háborúban áll Európával

Oroszország „teljes mértékben háborúban áll Európával”, még akkor is, ha ezt nem ismerjük el vagy nem akarjuk elhinni – jelentette ki Ben Hodges, az amerikai hadsereg egykori európai főparancsnoka, aki további támogatásra szólított fel Ukrajna számára – a The Guardian szerint.

Volt amerikai tábornok: Oroszország már háborúban áll Európával

Sokkoló kijelentés: Oroszország ellen uszítja Európát Washington embere

Az oslói konferencián felszólalva Hodges hangsúlyozta, hogy Oroszország tevékenységét „hibrid hadviselésnek” nevezni félrevezető és súlyos hiba, mert ez nem tükrözi megfelelően az orosz lépések valódi mértékét és ellenséges jellegét.

Figyelmeztetett, hogy az oroszok célja az, hogy az európai országok hagyjanak fel Ukrajna támogatásával. Véleménye szerint mindaddig, amíg Európa nem okoz valódi következményeket Oroszországnak a tetteiért, ezek a lépések nap mint nap folytatódni fognak.

Hodges szerint Európának elsősorban Ukrajna támogatására és saját védelmi képességeinek megerősítésére kell összpontosítania.

Európa képes megvédeni önmagát. Hagyják abba a panaszkodást. Miért ez a sok siránkozás arról, hogy mi lesz, ha az Egyesült Államok kivonul? Ugyan már. Miért fél Európa ennyire? Álljanak ki az elnököm ellen is. Kérjék számon rajtunk, hogy betartsuk a hangzatos ígéreteinket

– fogalmazott indulatosan.

Az egykori tábornok élesen bírálta Donald Trumpot és Pete Hegseth védelmi minisztert is. Elmondása szerint „felfordult a gyomra”, amikor az amerikai elnök a NATO afganisztáni szerepvállalásáról és az ott hozott áldozatokról beszélt.