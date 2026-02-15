Meteoreső tarolta le Oroszországot: több mint 1200-an sérültek meg – videó

Hírlevél
39 perce
Olvasási idő: 6 perc
2013. február 15-én, azaz 13 évvel ezelőtt egy rendkívüli kozmikus jelenség sokkolta Oroszországot. Az oroszországi meteoresemény során egy hatalmas bolida robbant fel a légkörben Cseljabinszk felett, fényével és lökéshullámával emberek ezreit sodorva veszélybe.
oroszországcseljabinszkmeteor

Az oroszországi meteoresemény helyi idő szerint reggel 9:20-kor történt az oroszországi Cseljabinszk térségében. A Föld légkörébe belépő meteor becslések szerint 17 méter átmérőjű volt, tömege pedig elérte a 10 ezer tonnát.

Az oroszországi meteoresemény robbanását megörökítő fedélzeti kamera felvétele Oroszországban.
Az oroszországi meteoresemény robbanását megörökítő fedélzeti kamera felvétele Oroszországban Fotó: OLEG KARGOPOLOV / 74.RU

Oroszországi meteoresemény – nappali világosság lett 100 kilométeres körzetben

Az égitest körülbelül 68 ezer km/órás sebességgel érkezett, majd 30 kilométeres magasságban darabokra szakadt. A robbanás olyan erős fényjelenséggel járt, hogy még 100 kilométeres körzetben is nappali világosság uralkodott.

Az oroszországi meteoresemény után betört ablakok és megrongálódott épületek Cseljabinszkban.
Az oroszországi meteoresemény után betört ablakok és megrongálódott épületek Cseljabinszkban Fotó: OLEG KARGOPOLOV / 74.RU

Az oroszországi meteoresemény által keltett lökéshullám betörte az épületek ablakait, megrongálta a tetőket és falakat. A hatóságok szerint több mint 1200 ember sérült meg, többségük az üvegszilánkok okozta sebesülések miatt.

A rengésszerű hatás a Richter-skála szerint 2,7-es erősséget ért el, miközben a légiriadó-szirénákat nem kapcsolták be, hogy elkerüljék a pánikot.

Az oroszországi meteoresemény becsapódása után a Csebarkul-tónál talált meteoritdarabok helyszíne.
Az oroszországi meteoresemény becsapódása után a Csebarkul-tónál talált meteoritdarabok helyszíne Fotó: - / CHELYABINSK REGION POLICE DEPART

Nukleáris erejű robbanás a levegőben

A NASA számításai szerint az oroszországi meteoresemény robbanási energiája elérte a 600 kilotonnát, ami többszöröse volt a hirosimai atombombáénak. A hangrobbanást még több ezer kilométerrel távolabb is érzékelték.

A jelenséget a Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization mérőállomásai is rögzítették, amelyek normál esetben nukleáris tesztek nyomait figyelik.

Ritka, de nem példa nélküli

A 2009-es Celebeszi meteoresemény szintén globális infrahang-észlelést okozott, bár lakott területet nem ért ilyen mértékű hatás.

Miért veszélyesek ezek az égitestek?

A szakértők szerint az oroszországi meteoresemény azért volt különösen veszélyes, mert az égitest a Nap irányából érkezett, így az észlelés gyakorlatilag lehetetlen volt.

Új képek az évszázad meteorjáról

A 2013. február 15-én az oroszországi Cseljabinszk felett felrobbant meteor a legnagyobb ilyen ismert jelenség volt az 1908-as Tunguzka-esemény óta, így sokak szerint az évszázad meteor-robbanása lehetett.

Megváltoztatja a világtörténelmet egy rejtélyes kínai felfedezés

A Föld még mindig rejteget titkokat: Kínában egy hatalmas, eddig ismeretlen meteoritkrátert fedeztek fel, amely az elmúlt 11 ezer év egyik legnagyobb csapása lehetett. Ez a föld alól előbukkant lyuk nem csak geológiai ritkaság, de új kérdéseket vet fel arról, hogyan formálódott bolygónk közelmúltja a meteorok miatt.

 

