Meteoreső tarolta le Oroszországot: több mint 1200-an sérültek meg – videó

Az oroszországi meteoresemény helyi idő szerint reggel 9:20-kor történt az oroszországi Cseljabinszk térségében. A Föld légkörébe belépő meteor becslések szerint 17 méter átmérőjű volt, tömege pedig elérte a 10 ezer tonnát.

Az oroszországi meteoresemény robbanását megörökítő fedélzeti kamera felvétele Oroszországban Fotó: OLEG KARGOPOLOV / 74.RU

Oroszországi meteoresemény – nappali világosság lett 100 kilométeres körzetben

Az égitest körülbelül 68 ezer km/órás sebességgel érkezett, majd 30 kilométeres magasságban darabokra szakadt. A robbanás olyan erős fényjelenséggel járt, hogy még 100 kilométeres körzetben is nappali világosság uralkodott.

Az oroszországi meteoresemény után betört ablakok és megrongálódott épületek Cseljabinszkban Fotó: OLEG KARGOPOLOV / 74.RU

Az oroszországi meteoresemény által keltett lökéshullám betörte az épületek ablakait, megrongálta a tetőket és falakat. A hatóságok szerint több mint 1200 ember sérült meg, többségük az üvegszilánkok okozta sebesülések miatt.

A rengésszerű hatás a Richter-skála szerint 2,7-es erősséget ért el, miközben a légiriadó-szirénákat nem kapcsolták be, hogy elkerüljék a pánikot.

Az oroszországi meteoresemény becsapódása után a Csebarkul-tónál talált meteoritdarabok helyszíne Fotó: - / CHELYABINSK REGION POLICE DEPART

Nukleáris erejű robbanás a levegőben

A NASA számításai szerint az oroszországi meteoresemény robbanási energiája elérte a 600 kilotonnát, ami többszöröse volt a hirosimai atombombáénak. A hangrobbanást még több ezer kilométerrel távolabb is érzékelték.

A jelenséget a Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization mérőállomásai is rögzítették, amelyek normál esetben nukleáris tesztek nyomait figyelik.

Ritka, de nem példa nélküli

A 2009-es Celebeszi meteoresemény szintén globális infrahang-észlelést okozott, bár lakott területet nem ért ilyen mértékű hatás.

Miért veszélyesek ezek az égitestek?

A szakértők szerint az oroszországi meteoresemény azért volt különösen veszélyes, mert az égitest a Nap irányából érkezett, így az észlelés gyakorlatilag lehetetlen volt.

Új képek az évszázad meteorjáról

A 2013. február 15-én az oroszországi Cseljabinszk felett felrobbant meteor a legnagyobb ilyen ismert jelenség volt az 1908-as Tunguzka-esemény óta, így sokak szerint az évszázad meteor-robbanása lehetett.

