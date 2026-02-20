Történelmi áttörés: először a világon egy oroszlán DNS-e buktatta le az orvvadászokat

A szenzációs áttörés a zimbabwei Hwange National Park területén történt, ahol egy rádióadóval nyomon követett hím oroszlán tűnt el rejtélyes körülmények között 2024 májusában. A hatóságoknak akkor lett gyanús az eset, amikor az állatra erősített jeladó hirtelen megszűnt jelet adni. A nyomozók az utolsó ismert pozícióhoz vonultak, ahol egy hurkot találtak – rajta oroszlánszőrrel, amiből rögtön arra gyanakodtak, hogy orvvadászok állnak az állat eltűnésének hátterében, számolt be a bbc.com.
Két, közelben élő férfit hallgattak ki, akiknél megdöbbentő leletre bukkantak:
- háromzsáknyi hús,
- 16 oroszlánkarom,
- négy fog.
Az igazi fordulat azonban csak ezután következett.
A DNS buktatta le az orvvadászokat
A lefoglalt testrészekből genetikai mintát vettek, majd összevetették az eltűnt, jeladóval követett oroszlán korábban levett vérmintájával. Az eredmény egyértelmű volt: a DNS-profil tökéletes egyezést mutatott. Ez volt az első alkalom, hogy egy konkrét, azonosított egyed genetikai adatai alapján sikerült orvvadászokat elítélni. A DNS-adatbázist az elmúlt nyolc évben a Victoria Falls Wildlife Trust építette ki, mintegy 250 ezer font (108,6 millió forint) támogatással, amelyet a brit People's Postcode Lottery (irányítószám alapján sorsolt, jótékonysági lottó) biztosított.
A bizonyítás miatt ez egy nagy áttörés
Korábban a szakértők legfeljebb azt tudták bizonyítani, hogy az elkobzott testrészek oroszlántól származnak – de azt nem, hogy pontosan melyik állattól. Ez komoly akadályt jelentett a bíróságon, mivel Zimbabwében az oroszlántestrészek birtoklása önmagában nem minden esetben számít bűncselekménynek – hivatkozhattak például régi, hagyományos tárgyakra vagy természetes elhullásra. Most azonban a laboratóriumi vizsgálat egyértelműen azonosította az eltűnt, rádióval követett példányt. A DNS-bizonyítékot 10 napon belül bemutatták a bíróságon.
Börtön lett a vége
A két férfi bűnösnek vallotta magát, és 24 hónap letöltendő börtönbüntetést kaptak. A tárgyaláson elhangzott: a megölt oroszlán értéke körülbelül 20 ezer dollár volt. A nemzetközi vadvédelmi szervezet, a Traffic szerint az ügy globális jelentőségű. Richard Scobey, a szervezet ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: az országok ma már képesek „szilárd, tudományos bizonyítékokon alapuló” ügyeket vinni a bíróság elé.
A projekt létrehozásában kulcsszerepet játszott Rob Ogden professzor is, aki a Trace társalapítója – ez a szervezet a törvényszéki módszerek alkalmazását támogatja a természetvédelmi bűnüldözésben.
Egyre nagyobb üzlet az oroszlántestrészek kereskedelme
Az elmúlt években nőtt az oroszlánok illegális elejtése. A testrészeket afrikai kulturális tárgyakként, illetve a hagyományos kínai gyógyászatban értékesítik. A szakértők szerint a háttérben gyakran ugyanazok a szervezett bűnözői hálózatok állnak, amelyek az orrszarvúszarv- és elefántcsont-kereskedelemben is érdekeltek.
A számok riasztóak: Mozambikban 2010 és 2023 között 426 oroszlán pusztult el emberrel való konfliktus miatt, ezek negyede bizonyítottan szándékos orvvadászat következménye volt. 2021-ben 17 oroszlánkoponyát foglaltak le a zambiai fővárosban, Lusakában, míg 2023-ban a mozambiki Maputo városában több mint 300 kilogramm oroszlántestrészt találtak a hatóságok.
Üzenet az orvvadászoknak
A mostani ítélet erős jelzés: a modern genetikai technológia korszakában egyetlen elejtett állat sem marad névtelen. A DNS-adatbázisok és a törvényszéki tudomány fejlődése új fejezetet nyithat a vadvilág védelmében – és komoly figyelmeztetés lehet mindazok számára, akik még mindig hasznot akarnak húzni Afrika ikonikus ragadozóiból.
