Történelmi áttörés: először a világon egy oroszlán DNS-e buktatta le az orvvadászokat

A szenzációs áttörés a zimbabwei Hwange National Park területén történt, ahol egy rádióadóval nyomon követett hím oroszlán tűnt el rejtélyes körülmények között 2024 májusában. A hatóságoknak akkor lett gyanús az eset, amikor az állatra erősített jeladó hirtelen megszűnt jelet adni. A nyomozók az utolsó ismert pozícióhoz vonultak, ahol egy hurkot találtak – rajta oroszlánszőrrel, amiből rögtön arra gyanakodtak, hogy orvvadászok állnak az állat eltűnésének hátterében, számolt be a bbc.com.

Az oroszlán DNS-e buktatta le a orvvadászokat

Fotó: Unsplash

Két, közelben élő férfit hallgattak ki, akiknél megdöbbentő leletre bukkantak:

háromzsáknyi hús,

16 oroszlánkarom,

négy fog.

Az igazi fordulat azonban csak ezután következett.

A DNS buktatta le az orvvadászokat

A lefoglalt testrészekből genetikai mintát vettek, majd összevetették az eltűnt, jeladóval követett oroszlán korábban levett vérmintájával. Az eredmény egyértelmű volt: a DNS-profil tökéletes egyezést mutatott. Ez volt az első alkalom, hogy egy konkrét, azonosított egyed genetikai adatai alapján sikerült orvvadászokat elítélni. A DNS-adatbázist az elmúlt nyolc évben a Victoria Falls Wildlife Trust építette ki, mintegy 250 ezer font (108,6 millió forint) támogatással, amelyet a brit People's Postcode Lottery (irányítószám alapján sorsolt, jótékonysági lottó) biztosított.

A bizonyítás miatt ez egy nagy áttörés

Korábban a szakértők legfeljebb azt tudták bizonyítani, hogy az elkobzott testrészek oroszlántól származnak – de azt nem, hogy pontosan melyik állattól. Ez komoly akadályt jelentett a bíróságon, mivel Zimbabwében az oroszlántestrészek birtoklása önmagában nem minden esetben számít bűncselekménynek – hivatkozhattak például régi, hagyományos tárgyakra vagy természetes elhullásra. Most azonban a laboratóriumi vizsgálat egyértelműen azonosította az eltűnt, rádióval követett példányt. A DNS-bizonyítékot 10 napon belül bemutatták a bíróságon.

Börtön lett a vége

A két férfi bűnösnek vallotta magát, és 24 hónap letöltendő börtönbüntetést kaptak. A tárgyaláson elhangzott: a megölt oroszlán értéke körülbelül 20 ezer dollár volt. A nemzetközi vadvédelmi szervezet, a Traffic szerint az ügy globális jelentőségű. Richard Scobey, a szervezet ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: az országok ma már képesek „szilárd, tudományos bizonyítékokon alapuló” ügyeket vinni a bíróság elé.