Titkos jelek a világ minden pontján: 40 ezer éves civilizáció nyomaira bukkantak

Ősi civilizáció. Régészet. Tudományos (összeesküvés)elmélet. Emberiség elfeledett (eltitkolt) múltja. Negyvenezer éves civilizáció. És természetesen egy magát tudósnak tartó személy. Erről szól újabb cikkünk.

Ősi civilizáció nyomaira bukkant egy tudós (A kép illusztráció) Fotó: Mesterséges Intelligencia segítségével generált kép

Ősi civilizáció nyomai a világ különböző pontjain

Az elképzelést Matthew LaCroix független kutató népszerűsíti, aki szerint egymástól távoli kontinenseken visszatérő szimbólumok és építészeti formák egy közös, globális tudásrendszerre utalnak. Állítása szerint ez a rendszer akár 38–40 ezer évvel ezelőtt is létezhetett, jóval a hagyományosan ismert kultúrák megjelenése előtt.

LaCroix szerint óriási T-alakok, lépcsős piramisformák, háromszintes bemélyedések és oroszlánmotívumok jelennek meg újra és újra Törökországtól Dél-Amerikán át egészen Délkelet-Ázsiáig.

Úgy véli, ezek a hasonlóságok nem véletlenek, hanem egy kifinomult, szimbolikus kód részei, amelyet egy fejlett, elveszett civilizáció hozott létre.

(Összeesküvés)elmélet egy elfeledett civilizációról

A kutató szerint ez a feltételezett civilizáció kozmikus ciklusok megfigyelésére és katasztrófák túlélésére fejlesztette ki tudását. Az elmélet szerint az elveszett civilizáció központja Kelet-Törökországban, a Van-tó térségében volt, ahol ez az összetett tudásrendszer először kialakult, majd később más földrészekre is eljutott.

LaCroix úgy véli, innen terjedhetett tovább a tudás más térségekbe, és eljuthatott olyan ikonikus helyszínekre is, mint Egyiptom vagy Dél-Amerika ősi városai. Az elképzelés szerint az ismétlődő szimbólumok és formák az ősi civilizáció tudatos örökségének részei.

Titkos bejáratra utaló jeleket azonosítottak a legkisebb gízai piramis keleti oldalán

Fotó: MURAT BAKMAZ / ANADOLU

Régészet és tudományos bizonyítékok hiánya

A tudományos közösség ugyanakkor óvatosan viszonyul a felvetéshez. A régészet jelenlegi állása szerint az említett lelőhelyek többsége jóval fiatalabb, és az urartui kultúrához vagy más, néhány ezer éves, ókori civilizációhoz köthető.

A szakmailag lektorált tudományos bizonyíték hiánya miatt LaCroix elmélete egyelőre spekulatívnak számít. A kutatók szerint sokkal valószínűbbek a hagyományos, történelmileg igazolt magyarázatok, mint egy több tízezer éves, globális ősi civilizáció létezése – olvasható a Daily Mail oldalán.