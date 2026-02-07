Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Fontos

Bejelentették a harmadik világháború kitörésének dátumát

ősi civilizáció

Titkos jelek a világ minden pontján: 40 ezer éves civilizáció nyomaira bukkantak

30 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új, vitákat kiváltó elmélet szerint az emberiség története jóval mélyebbre nyúlik, mint eddig gondoltuk. A felvetés középpontjában egy ősi civilizáció áll, amely állítólag világszerte hagyott maga után nyomokat. Az elképzelés heves reakciókat váltott ki a tudományos közösségben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ősi civilizációegyiptomelméletrégész

Ősi civilizáció. Régészet. Tudományos (összeesküvés)elmélet. Emberiség elfeledett (eltitkolt) múltja. Negyvenezer éves civilizáció. És természetesen egy magát tudósnak tartó személy. Erről szól újabb cikkünk.

Ősi civilizáció nyomaira bukkant egy tudós, földönkívüli piramisok, jeti és a dinoszauruszok
Ősi civilizáció nyomaira bukkant egy tudós (A kép illusztráció) Fotó: Mesterséges Intelligencia segítségével generált kép

Ősi civilizáció nyomai a világ különböző pontjain

Az elképzelést Matthew LaCroix független kutató népszerűsíti, aki szerint egymástól távoli kontinenseken visszatérő szimbólumok és építészeti formák egy közös, globális tudásrendszerre utalnak. Állítása szerint ez a rendszer akár 38–40 ezer évvel ezelőtt is létezhetett, jóval a hagyományosan ismert kultúrák megjelenése előtt.

LaCroix szerint óriási T-alakok, lépcsős piramisformák, háromszintes bemélyedések és oroszlánmotívumok jelennek meg újra és újra Törökországtól Dél-Amerikán át egészen Délkelet-Ázsiáig. 

Úgy véli, ezek a hasonlóságok nem véletlenek, hanem egy kifinomult, szimbolikus kód részei, amelyet egy fejlett, elveszett civilizáció hozott létre.

(Összeesküvés)elmélet egy elfeledett civilizációról

A kutató szerint ez a feltételezett civilizáció kozmikus ciklusok megfigyelésére és katasztrófák túlélésére fejlesztette ki tudását. Az elmélet szerint az elveszett civilizáció központja Kelet-Törökországban, a Van-tó térségében volt, ahol ez az összetett tudásrendszer először kialakult, majd később más földrészekre is eljutott.

LaCroix úgy véli, innen terjedhetett tovább a tudás más térségekbe, és eljuthatott olyan ikonikus helyszínekre is, mint Egyiptom vagy Dél-Amerika ősi városai. Az elképzelés szerint az ismétlődő szimbólumok és formák az ősi civilizáció tudatos örökségének részei.

Titkos bejáratra utaló jeleket azonosítottak a legkisebb gízai piramis keleti oldalán.
Titkos bejáratra utaló jeleket azonosítottak a legkisebb gízai piramis keleti oldalán
Fotó: MURAT BAKMAZ / ANADOLU

Régészet és tudományos bizonyítékok hiánya

A tudományos közösség ugyanakkor óvatosan viszonyul a felvetéshez. A régészet jelenlegi állása szerint az említett lelőhelyek többsége jóval fiatalabb, és az urartui kultúrához vagy más, néhány ezer éves, ókori civilizációhoz köthető.

A szakmailag lektorált tudományos bizonyíték hiánya miatt LaCroix elmélete egyelőre spekulatívnak számít. A kutatók szerint sokkal valószínűbbek a hagyományos, történelmileg igazolt magyarázatok, mint egy több tízezer éves, globális ősi civilizáció létezése – olvasható a Daily Mail oldalán.

Titkos város a Holdon? Egy kutató szerint hamarosan kiderül az igazság!

Korábban beszámoltunk a Holdon fellelhető titkos űrvárosról, amely feltételezhetően egy pusztító űrháborúban semmisült meg. Legalábbis egy komolyan nehezen vehető elmélete alapján. De természetesen beszámoltunk a legendás 51-es körzetben található idegenekről is!

A CIA végre megszólalt az 51-es körzetben élő földönkívüliekről

Rejtélyes képek kerültek elő a földönkívüliekről, és nagy meglepetésre a CIA is megszólalt. Az 51-es körzet körüli legendák és összeesküvés-elméletek ismét címlapra kerültek, miután évtizedek után először az amerikai titkosszolgálat is nyilatkozott a témáról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!