750 éves versekre bukkantak – döbbenetes titkot rejtettek a sorok

Az ősi versek nem csupán irodalmi vagy vallási értéket hordoznak: a kutatások szerint fontos történeti forrásként is szolgálhatnak. Nyugat-Indiából származó történelmi szövegek részletesen írnak le nyílt, füves tájakat, tüskés fákat és legelőket, amelyek meglepő módon szinte teljesen megegyeznek a mai indiai szavannák képével. Ez arra utal, hogy ezek az ősi tájak nem elpusztult erdők maradványai, hanem régóta fennálló, önálló ökoszisztémák - tájékoztat a Science Daily.

Ősi versek részletei segítenek feltérképezni India természetes tájait

Fotó: GODONG / Robert Harding RF

Mit árulnak el az ősi versek?

Az ősi indiai szövegek konkrét növényfajokat, tájtípusokat és gazdálkodási formákat említenek. A leírások alapján már több száz évvel ezelőtt is nyílt füves területek és szavannák jellemezték a vidéket, nem pedig összefüggő erdőségek. Ez segít pontosabban rekonstruálni a múltbéli környezetet.

A régi népdalok és vallási történetek olyan növényeket és élőhelyeket örökítettek meg, amelyek ma is léteznek. Ezek az információk segíthetnek eldönteni, hol indokolt a természetes állapot megőrzése, és hol lehet kifejezetten káros a beavatkozás, például a nem megfelelő faültetés.

Mióta léteznek India füves területei?

A történelmi szövegek alapján az indiai füves területek legalább 700–750 éve léteznek. Más tudományos bizonyítékok – például fosszilis pollenminták és állati maradványok – pedig azt mutatják, hogy ezek az élőhelyek több tízezer éves múltra tekintenek vissza.

Miért lehet káros a faültetés a szavannákon?

A szavannákra telepített erdők megváltoztathatják a talajt, kiszoríthatják az őshonos növényfajokat, és csökkenthetik a biodiverzitást. Bár a faültetés gyakran klímavédelmi célokat szolgál, rossz helyen alkalmazva hosszú távon többet árthat, mint használ.

