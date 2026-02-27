Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég Zelenszkij számára - ebből már tényleg nincs kiút

Fontos

Kitört a véres háború, az atomhatalom pusztító csapásra készül – mi jön most?

őslakos

Hihetetlen fordulat mentett meg egy egész népet

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hosszú ideig úgy tűnt, az akuntsu törzs végleg eltűnik az Amazonas esőerdőjéből. Egy fiúgyermek születése azonban új reményt hozott az őslakos közösségnek, miközben hagyományaik tovább élhetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
őslakosamazonasakuntsutörzs

Csak három nő maradt az akuntsu őslakos közösségből, és hosszú éveken át úgy tűnt, hogy a törzs végleg a múlté lesz. Decemberben azonban váratlan fordulat történt: Babawru, a legfiatalabb nő, fiúgyermeket hozott a világra, új reményt adva a fennmaradó őslakosoknak és az Amazonas esőerdőjének védelmére – írja az AP News.

őslakos
Az akunstu fiú születése új reményt ad az Amazonas őslakos közösségének – Fotó: Unsplash

Miért küzd az akuntsu őslakos törzs a túlélésért?

Az Akuntsu népét az elmúlt évtizedekben az erdőirtás és a telepesek erőszakos támadásai sújtották. 1995-ben a brazil Funai, az őslakosokat védő hivatal, kapcsolatba lépett a túlélőkkel, akik addig teljesen elszigetelten éltek. 

Pugapia, Aiga és Babawru hosszú évekig az egyetlen képviselői voltak a törzsnek, és úgy döntöttek, hogy nem vállalnak gyermeket: úgy érezték, a világuk veszélyes és rendezetlen az új élet számára.

Mi hozott új reményt az őslakosoknak?

Babawru váratlan terhessége és fia, Akyp megszületése új fejezetet nyitott az akuntsuk életében. A gyermek apja a kanoe nörzshöz tartozik – egy közeli, szomszédos őslakos közösséghez, amely korábban riválisnak számított. Ma azonban már együttműködnek, például az akuntsu nőkre háruló „férfi feladatok” – vadászat és földművelés – terén. 

A Funai segítségével a nők így biztonságosan nevelhetik fiukat, miközben hagyományaikat is megőrzik. 

A gyermek születése nemcsak a családnak, hanem a környezetvédelemnek is fontos: az őslakos területek védelme a leghatékonyabb módja az Amazonas esőerdő megóvásának, amely kulcsfontosságú a globális klíma szempontjából.

Mit jelent a fiúgyermek közösség számára?

Az akuntsu nép öröksége a túlélésről, a kitartásról és az erdővel való szoros kapcsolatról szól. Akyp születése új reményt hozott a törzs fennmaradására, és erősíti az őslakos közösség kapcsolatát a természettel. A kanoe nép támogatásával a gyermek biztonságban nőhet fel, miközben a hagyományok is tovább élnek.

 Akyp születése így egyszerre hozza vissza a törzs múltját és ad új kezdetet az akuntsu őslakos közösségnek.

Közeleg a végzetes összecsapás, elveszettnek hitt esőerdei törzs bukkant fel ismét

Nyugtalanító hírek érkeztek a világ egyik utolsó elzárkózó törzsének felbukkanásáról. A Mashco Piro emberekként ismert őslakos törzs tagjai a perui amazonasi esőerdő mélyén élnek, vadászó-gyűjtögető életmódot életmódot folytatnak, és távol tartják magukat a külvilágról. Most viszont megjelentek egy másik közösség területükhöz közeli falujában, ami arra utal, hogy a Mashco Piro emberek területeit ismét az erdőirtás fenyegeti.

Egy bennszülött perui törzs tagjai favágókra támadtak, ketten meghaltak

Két ember meghalt és ketten eltűntek, miután a mashco piro nevű, érintetlen őslakos törzs tagjai favágókra támadtak a perui Amazonas-vidéken – közölte a bennszülöttek jogvédelmével foglalkozó perui szervezet, a Fenamad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!