Hihetetlen fordulat mentett meg egy egész népet

Csak három nő maradt az akuntsu őslakos közösségből, és hosszú éveken át úgy tűnt, hogy a törzs végleg a múlté lesz. Decemberben azonban váratlan fordulat történt: Babawru, a legfiatalabb nő, fiúgyermeket hozott a világra, új reményt adva a fennmaradó őslakosoknak és az Amazonas esőerdőjének védelmére – írja az AP News.

Az akunstu fiú születése új reményt ad az Amazonas őslakos közösségének – Fotó: Unsplash

Miért küzd az akuntsu őslakos törzs a túlélésért?

Az Akuntsu népét az elmúlt évtizedekben az erdőirtás és a telepesek erőszakos támadásai sújtották. 1995-ben a brazil Funai, az őslakosokat védő hivatal, kapcsolatba lépett a túlélőkkel, akik addig teljesen elszigetelten éltek.

Pugapia, Aiga és Babawru hosszú évekig az egyetlen képviselői voltak a törzsnek, és úgy döntöttek, hogy nem vállalnak gyermeket: úgy érezték, a világuk veszélyes és rendezetlen az új élet számára.

Mi hozott új reményt az őslakosoknak?

Babawru váratlan terhessége és fia, Akyp megszületése új fejezetet nyitott az akuntsuk életében. A gyermek apja a kanoe nörzshöz tartozik – egy közeli, szomszédos őslakos közösséghez, amely korábban riválisnak számított. Ma azonban már együttműködnek, például az akuntsu nőkre háruló „férfi feladatok” – vadászat és földművelés – terén.

A Funai segítségével a nők így biztonságosan nevelhetik fiukat, miközben hagyományaikat is megőrzik.

A gyermek születése nemcsak a családnak, hanem a környezetvédelemnek is fontos: az őslakos területek védelme a leghatékonyabb módja az Amazonas esőerdő megóvásának, amely kulcsfontosságú a globális klíma szempontjából.

Mit jelent a fiúgyermek közösség számára?

Az akuntsu nép öröksége a túlélésről, a kitartásról és az erdővel való szoros kapcsolatról szól. Akyp születése új reményt hozott a törzs fennmaradására, és erősíti az őslakos közösség kapcsolatát a természettel. A kanoe nép támogatásával a gyermek biztonságban nőhet fel, miközben a hagyományok is tovább élnek.

Akyp születése így egyszerre hozza vissza a törzs múltját és ad új kezdetet az akuntsu őslakos közösségnek.

