Kiderült: ezért hisznek egyesek könnyebben összeesküvés-elméletekben

A vizsgálatot a Flinders University kutatócsoportja vezette, élén Neophytos Georgiou pszichológussal. A tanulmány több mint 550 ember bevonásával készült, és egy meglepő eredményre jutott: az összeesküvés-elméletek iránti fogékonyság nem feltétlenül a gyenge kritikai gondolkodásból fakad, hívta fel a figyelmet az Independent.
A kutatók egy úgynevezett rendszerező gondolkodási stílust azonosítottak. Ez azt jelenti, hogy az illető:
- erősen keresi a mintákat
- következetes szabályokat akar látni a világ működésében
- logikus, zárt rendszerekben gondolkodik
- nehezen viseli a bizonytalanságot és a káoszt
Sokan azt feltételezik, hogy az összeesküvés-hívők egyszerűen nem gondolkodnak kritikusan. A mi eredményeink viszont azt mutatják, hogy akik a rendszerszerű magyarázatokat részesítik előnyben, azok számára az összeesküvés-elméletek kifejezetten rendezett és logikus világmagyarázatnak tűnhetnek
– állapította meg Dr. Georgiou.
Az összeesküvés-elméletek megnyugtató válaszokat adhatnak
Az összeesküvés-elméletek egyik legerősebb vonzereje, hogy:
- világos ok-okozati láncot kínálnak
- „összekötik a laza szálakat”
- egy nagy, átfogó narratívába illesztik az eseményeket
Egy kaotikus, bizonytalan világban ez sokak számára megnyugtató lehet. A kutatás szerint még azok is hajlamosabbak lehetnek hinni ilyen elméletekben, akik egyébként jó tudományos érvelési képességekkel rendelkeznek – mert a rendszer iránti igényük felülírhatja a kételkedést.
Miért nem változtatják meg a véleményüket?
A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a „rendszerező” gondolkodású emberek kevésbé rugalmasak, nehezebben frissítik a nézeteiket új információk hatására, és hajlamosak ragaszkodni a már kialakított mintázataikhoz. Amikor a résztvevőknek új, az eredeti álláspontjuknak ellentmondó információt mutattak, a magas rendszerező-értékkel rendelkező személyek jóval kisebb arányban módosították a véleményüket. Ez magyarázat lehet arra, miért maradnak fenn összeesküvés-hitek még akkor is, amikor erős ellenbizonyítékok állnak rendelkezésre.
Miért veszélyes ez?
A kutatók figyelmeztetnek: az összeesküvés-elméletek komoly társadalmi károkat okozhatnak.
Hatásuk lehet többek között:
- az intézményekbe vetett bizalom csökkenésére
- az oltási hajlandóság visszaesésére
- válsághelyzetek kezelésének akadályozására
- a szorongás növekedésére
- kapcsolatok megromlására
- az álhírek terjedésére
Nem elég a tényellenőrzés?
A kutatócsoport szerint az eredmények arra utalnak, hogy az álhírek és összeesküvés-elméletek elleni küzdelemben nem elég pusztán tényeket sorolni.
Fontos megérteni, milyen gondolkodási stílust hoz valaki az információfeldolgozásba. Azok számára, akik természetüknél fogva a struktúrát és a kiszámíthatóságot keresik, az összeesküvés-elméletek azért vonzóak, mert rendezettnek, logikusnak és következetesnek tűnnek
– magyarázza Dr. Georgiou. A szakértők szerint a jövőben olyan kommunikációs stratégiákra lehet szükség, amelyek figyelembe veszik az emberek eltérő információfeldolgozási mintáit – és nem csupán logikai érvekkel próbálják meggyőzni őket.
Összeesküvés-elmélet vagy Kim Kardashian tényleg összefog Elon Muskkal?
Olykor meghökkentő összeesküvés-elméletek látnak napvilágot az interneten. Több felhasználó szerint Kim Kardashian összedolgozik Elon Muskkal, és titokban agyimplantátumokat akar ráerőltetni az amerikaiakra. Azok után jutottak erre a következtetésre, hogy a celeb nemrégen elárulta: MRI-vizsgálaton vett részt, és agyi aneurizmát találtak nála.
Gyíkemberek irányítják a világot? Furcsa állítások terjednek az interneten
A gyíkemberek köré szőtt összeesküvés-elmélet évtizedek óta makacsul tartja magát. Egyszerre szórakoztat, provokál és félelmet kelt, miközben újra és újra felbukkan listákon, fórumokon és vírusvideókban. Ugyanakkor fontos látni: a gyíkemberek jelensége nem csupán játék a fantáziával, hanem ablak azokra a társadalmi és pszichológiai mechanizmusokra, amelyek a modern információs térben működnek.