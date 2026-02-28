Kiderült: ezért hisznek egyesek könnyebben összeesküvés-elméletekben

A vizsgálatot a Flinders University kutatócsoportja vezette, élén Neophytos Georgiou pszichológussal. A tanulmány több mint 550 ember bevonásával készült, és egy meglepő eredményre jutott: az összeesküvés-elméletek iránti fogékonyság nem feltétlenül a gyenge kritikai gondolkodásból fakad, hívta fel a figyelmet az Independent.

A rendszerező gondolkodású emberek hajlamosabbak az összeesküvés-elméletekben hinni, mert azok rendezett, logikus magyarázatot adhatnak számukra

Fotó: cottonbro studio/pexels

A kutatók egy úgynevezett rendszerező gondolkodási stílust azonosítottak. Ez azt jelenti, hogy az illető:

erősen keresi a mintákat

következetes szabályokat akar látni a világ működésében

logikus, zárt rendszerekben gondolkodik

nehezen viseli a bizonytalanságot és a káoszt

Sokan azt feltételezik, hogy az összeesküvés-hívők egyszerűen nem gondolkodnak kritikusan. A mi eredményeink viszont azt mutatják, hogy akik a rendszerszerű magyarázatokat részesítik előnyben, azok számára az összeesküvés-elméletek kifejezetten rendezett és logikus világmagyarázatnak tűnhetnek

– állapította meg Dr. Georgiou.

Az összeesküvés-elméletek megnyugtató válaszokat adhatnak

Az összeesküvés-elméletek egyik legerősebb vonzereje, hogy:

világos ok-okozati láncot kínálnak

„összekötik a laza szálakat”

egy nagy, átfogó narratívába illesztik az eseményeket

Egy kaotikus, bizonytalan világban ez sokak számára megnyugtató lehet. A kutatás szerint még azok is hajlamosabbak lehetnek hinni ilyen elméletekben, akik egyébként jó tudományos érvelési képességekkel rendelkeznek – mert a rendszer iránti igényük felülírhatja a kételkedést.

Miért nem változtatják meg a véleményüket?

A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a „rendszerező” gondolkodású emberek kevésbé rugalmasak, nehezebben frissítik a nézeteiket új információk hatására, és hajlamosak ragaszkodni a már kialakított mintázataikhoz. Amikor a résztvevőknek új, az eredeti álláspontjuknak ellentmondó információt mutattak, a magas rendszerező-értékkel rendelkező személyek jóval kisebb arányban módosították a véleményüket. Ez magyarázat lehet arra, miért maradnak fenn összeesküvés-hitek még akkor is, amikor erős ellenbizonyítékok állnak rendelkezésre.