Rendkívüli

összeesküvés-elmélet

Kiderült: ezért hisznek egyesek könnyebben összeesküvés-elméletekben

Nem csak az számít, mennyire okos vagy mennyire tudományos gondolkodású valaki – egy friss kutatás szerint az dönt igazán, ki hogyan dolgozza fel az információt. Ausztrál kutatók arra jutottak: azok az emberek, akik erősen igénylik a rendet, a szabályokat és a mintázatokat, nagyobb eséllyel vonzódnak az összeesküvés-elméletekhez.
összeesküvés-elmélethajlandóságrendszergondolkodás

A vizsgálatot a Flinders University kutatócsoportja vezette, élén Neophytos Georgiou pszichológussal. A tanulmány több mint 550 ember bevonásával készült, és egy meglepő eredményre jutott: az összeesküvés-elméletek iránti fogékonyság nem feltétlenül a gyenge kritikai gondolkodásból fakad, hívta fel a figyelmet az Independent. 

rejtély, összeesküvés-elméletek
A rendszerező gondolkodású emberek hajlamosabbak az összeesküvés-elméletekben hinni, mert azok rendezett, logikus magyarázatot adhatnak számukra
Fotó: cottonbro studio/pexels

A kutatók egy úgynevezett rendszerező gondolkodási stílust azonosítottak. Ez azt jelenti, hogy az illető:

  • erősen keresi a mintákat
  • következetes szabályokat akar látni a világ működésében
  • logikus, zárt rendszerekben gondolkodik
  • nehezen viseli a bizonytalanságot és a káoszt

Sokan azt feltételezik, hogy az összeesküvés-hívők egyszerűen nem gondolkodnak kritikusan. A mi eredményeink viszont azt mutatják, hogy akik a rendszerszerű magyarázatokat részesítik előnyben, azok számára az összeesküvés-elméletek kifejezetten rendezett és logikus világmagyarázatnak tűnhetnek

– állapította meg Dr. Georgiou.

Az összeesküvés-elméletek megnyugtató válaszokat adhatnak

Az összeesküvés-elméletek egyik legerősebb vonzereje, hogy:

  • világos ok-okozati láncot kínálnak
  • „összekötik a laza szálakat”
  • egy nagy, átfogó narratívába illesztik az eseményeket

Egy kaotikus, bizonytalan világban ez sokak számára megnyugtató lehet. A kutatás szerint még azok is hajlamosabbak lehetnek hinni ilyen elméletekben, akik egyébként jó tudományos érvelési képességekkel rendelkeznek – mert a rendszer iránti igényük felülírhatja a kételkedést.

Miért nem változtatják meg a véleményüket?

A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a „rendszerező” gondolkodású emberek kevésbé rugalmasak, nehezebben frissítik a nézeteiket új információk hatására, és hajlamosak ragaszkodni a már kialakított mintázataikhoz. Amikor a résztvevőknek új, az eredeti álláspontjuknak ellentmondó információt mutattak, a magas rendszerező-értékkel rendelkező személyek jóval kisebb arányban módosították a véleményüket. Ez magyarázat lehet arra, miért maradnak fenn összeesküvés-hitek még akkor is, amikor erős ellenbizonyítékok állnak rendelkezésre.

Miért veszélyes ez?

A kutatók figyelmeztetnek: az összeesküvés-elméletek komoly társadalmi károkat okozhatnak.

Hatásuk lehet többek között:

  • az intézményekbe vetett bizalom csökkenésére
  • az oltási hajlandóság visszaesésére
  • válsághelyzetek kezelésének akadályozására
  • a szorongás növekedésére
  • kapcsolatok megromlására
  • az álhírek terjedésére

Nem elég a tényellenőrzés?

A kutatócsoport szerint az eredmények arra utalnak, hogy az álhírek és összeesküvés-elméletek elleni küzdelemben nem elég pusztán tényeket sorolni.

Fontos megérteni, milyen gondolkodási stílust hoz valaki az információfeldolgozásba. Azok számára, akik természetüknél fogva a struktúrát és a kiszámíthatóságot keresik, az összeesküvés-elméletek azért vonzóak, mert rendezettnek, logikusnak és következetesnek tűnnek

– magyarázza Dr. Georgiou. A szakértők szerint a jövőben olyan kommunikációs stratégiákra lehet szükség, amelyek figyelembe veszik az emberek eltérő információfeldolgozási mintáit – és nem csupán logikai érvekkel próbálják meggyőzni őket.

