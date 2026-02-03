Felgyújtotta az osztálytársát egy kilencedikes fiú

Az eset a Maxim Gorkij utcai alapiskolában történt, tanítási óra alatt. A lángok következtében egy diáklány, az érintett osztálytárs haja nagyrészt megégett, komolyabb személyi sérülés szerencsére nem történt – számolt be róla a Paraméter.

Öngyújtóval gyújtotta fel az osztálytársa haját egy fiú.

Fotó: Unsplash

Veszélyes iskolai játék okozott sokkot az osztályban

A rendőrség szerint az iskolától január 23-án érkezett bejelentés az esetről. A hatóság az ügyet a társadalmi együttélés ellen elkövetett szabálysértésként tartja nyilván. A vizsgálat arra is kiterjed, hogy a cselekmény szándékos volt-e a diáklánnyal szemben.

A TV Markíza információi szerint

a lány hajának nagy része megégett.

A rendőrségi szóvivő hangsúlyozta, hogy az összes szükséges intézkedést elvégzik. Az eljárás lezárása után a szabálysértési törvénynek megfelelő döntés születik, további részleteket egyelőre nem közölnek.

Egyre súlyosabb problémát jelent az iskola zaklatás

Az iskolai zaklatás súlyos, egyre gyakoribb problémát jelent a hazai tanintézményekben is, ahol nem ritka a fizikai és lelki bántalmazás, megfélemlítés, zsarolás vagy csoportos erőszak. A szülők egyre gyakrabban kénytelenek beavatkozni, mert az iskolai konfliktusokat nem mindig kezelik megfelelően, és sok áldozat nem mer segítséget kérni. A jelenség az internetes zaklatással együtt egyre komolyabb gondot jelent az iskolai közösségekben.

Bombriadó az iskolákban

Több hajdú-bihari iskola bombariadója miatt kiürítést rendeltek el, miután az intézményekbe fenyegető elektronikus üzenetek érkeztek, amelyek egy súlyos terrorcselekmény végrehajtásával való fenyegetésre utaltak.