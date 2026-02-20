Hírlevél
A Tisza Párt nyíltan vállalja, hogy átveri saját szavazóit

Alig múlt 20, és már őszül? Komoly problémát jelezhet!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Az emberek többsége az évek múlásával természetes módon tapasztalja meg a hajszín változását. Az őszülés általában az öregedés része, de egyeseknél már fiatal korban is feltűnhet.
Sokan hiszik, hogy egy stresszes időszak vagy egy ijesztő élmény azonnal megváltoztathatja a haj színét. Az őszülés azonban összetett folyamat, amelyben genetikai, életmódbeli és egészségügyi tényezők egyaránt szerepet játszhatnak írja a Huffpost.

A stressz vagy a genetika a korai őszülés valódi oka?
Fotó: Thinkstock

Őszülés pánik nélkül

A haj akkor őszül meg, amikor elveszíti a melanin nevű pigmentet Ez jellemzően a normális öregedési folyamat részeként következik be, amely a 30-as évek közepétől a 40-es évek elejéig kezdődik. Vannak azonban, akik viszonylag fiatalon, ennél jóval korábban őszülnek meg.

A korai őszülés leggyakoribb oka a genetika.

A szakértők szerint a tartós vagy intenzív stressz valóban hozzájárulhat a haj idő előtti kifehéredéséhez. A stresszhormonok, például a noradrenalin, kimeríthetik a hajhagymák pigmenttermelő őssejtjeit, így a haj fokozatosan elveszítheti színét. Egy rövid, nehéz hét azonban önmagában nem elegendő ahhoz, hogy látványos változást okozzon.

A környezeti hatások, mint a légszennyezés, az UV-sugárzás, a dohányzás vagy az oxidatív stressz, szintén károsíthatják a pigmenttermelő sejteket.

Ezek a tényezők általában csak kisebb mértékben gyorsítják a folyamatot, amely nagyban függ az egyéni genetikai adottságoktól. 

Azt az elképzelést, hogy a haj egyik napról a másikra megőszül a rémülettől, gyakran Marie Antoinette-szindrómának nevezik, mivel a királynő haja állítólag hirtelen megőszült a kivégzése előtt. A valóságban azonban a fejbőrön kívül eső haj nem tud színt változtatni. A hirtelen ijedtség tehát nem képes egyik napról a másikra kifehéríteni a már kinőtt hajszálakat, bár bizonyos autoimmun folyamatok miatt a sötétebb haj kihullása látványos változást eredményezhet.

Bizonyos egészségügyi problémák, például a B12-vitamin-hiány, pajzsmirigy-rendellenességek vagy autoimmun betegségek szintén okozhatnak korai hajszínvesztést.

Ha valaki fiatalon, gyors ütemben kezd őszülni, érdemes orvossal kivizsgáltatni a lehetséges okokat, ugyanakkor az esetek többségében az őszülés természetes, genetikailag meghatározott folyamat.

