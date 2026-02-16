Őszülés: tényleg visszafordíthatja a folyamatot ez a háromnapos diéta?

2026-ban egy nemzetközi podcastbeszélgetés új lendületet adott az őszülés és a táplálkozás kapcsolatáról szóló vitának. Dr. Annette Bosworth amerikai orvos a The Diary of a CEO műsorban arról beszélt, hogy egy háromnapos, kizárólag konzerv szardíniából álló étrend egyeseknél javíthatja a haj pigmentációját, miközben az energiaszintet és a koncentrációt is fokozhatja.

Őszülés: az életkor előrehaladtával csökken a haj pigmentációjáért felelős sejtek aktivitása

Fotó: JETBU / Unsplash

Őszülés lassítása – De miért pont szardíniával?

A magyarázat szerint a szardíniában található omega–3 zsírsavak, szelén és egyes vitaminok támogatják a hajhagymák működését.

Szakértők szerint ezek az anyagok hozzájárulhatnak a fejbőr egészségéhez, és akár késleltethetik az ősz hajszálak megjelenését. Kutatások arra is utalnak, hogy bizonyos vitaminhiányok – például B12 vagy D-vitamin – összefügghetnek a korai őszüléssel.

Egy háromnapos, kizárólag konzerv szardíniából álló étrend – az úgynevezett „Sardine Challenge” – egyes esetekben visszafordíthatja az ősz hajszálak megjelenését

Fotó: Mari Helin / Unsplash

Csodaszer vagy túlzás?

Bőrgyógyászok ugyanakkor óvatosságra intenek. Az őszülés legfőbb oka továbbra is genetikai, az életkor előrehaladtával csökken a haj pigmentációjáért felelős sejtek aktivitása.

A táplálkozás önmagában nem képes visszafordítani ezt a folyamatot, legfeljebb lassíthatja azt, ha hiányállapotokat pótol.

A szardínia értékes tápanyagforrás, és része lehet egy hajbarát étrendnek, ám csodát nem érdemes tőle várni

Fotó: Alex Teixeira / Unsplash

A diéta árnyoldala

A kizárólag szardíniára épülő étrend rövid távon is megterhelő lehet. Rost- és szénhidrát-hiány miatt fáradtság, emésztési panaszok és csökkent szellemi teljesítmény is jelentkezhet. Hosszabb távon ezért nem ajánlott.

A szardínia értékes része lehet egy tudatos, hajbarát étrendnek, de az őszülés ellen nem létezik gyors megoldás. A szakértők szerint a kiegyensúlyozott táplálkozás és az egészséges életmód sokkal többet számít, mint bármilyen szélsőséges kihívás.

Az eredeti cikk a Daily Star oldalán olvasható.

