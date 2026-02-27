Az atomhatalom bejelentette: nyílt háborút indítanak, most nagy a baj

Pakisztán hivatalosan is nyílt háború állapotát jelentette be az Afganisztánban hatalmon lévő tálib vezetéssel szemben. A bejelentést Khawaja Asif pakisztáni védelmi miniszter tette közzé az X közösségi oldalon.

Pakisztán nyílt háborúba lépett Afganisztánnal – Légicsapások Kabul ellen Fotó: AIMAL ZAHIR / AFP

A miniszter szerint a tálibok „India gyarmatává” tették Afganisztánt, a világ minden részéről gyűjtöttek terroristákat, és „exportálni” kezdték a terrorizmust. Úgy fogalmazott, hogy Pakisztán minden diplomáciai eszközt megpróbált a helyzet normalizálására – közvetlenül és baráti országokon keresztül is –, ám szerinte a tálibok „India bábjaivá” váltak.

Ma, amikor agresszív támadást kíséreltek meg Pakisztán ellen, erőink határozottan válaszolnak – írta.

Légicsapások és súlyos veszteségek

A pakisztáni miniszterelnöki hivatal közlése szerint Pakisztán több afganisztáni város ellen hajtott végre légicsapásokat, köztük Kabul, valamint Paktia és Kandahár térségében. Attaullah Tarar tájékoztatása szerint a csapásokban 133 tálib harcos vesztette életét, és több mint 200-an megsebesültek.

Az afganisztáni védelmi minisztérium ezzel szemben azt állította, hogy február 26-án este két pakisztáni katonai bázist és 19 ellenőrzőpontot foglaltak el, valamint 55 pakisztáni katona halt meg az összecsapásokban.

A tárca közlése szerint Afganisztán a határ menti tartományokban indított hadműveletet válaszul a pakisztáni támadásokra.

Pakisztán korábban azt közölte, hogy légicsapásai a Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) és az Islamic State of Khorasan fegyvereseinek kelet-afganisztáni táborait célozták. Az afgán hatóságok azonban civil áldozatokról, köztük nőkről és gyermekekről is beszámoltak.

Iszlámábád szerint a fegyveres csoportok vezetői Afganisztánban találtak menedéket, és onnan szervezték a Pakisztán elleni támadásokat. A konfliktus ezzel új szintre lépett, és a nyílt háború veszélye immár nemcsak retorikai fordulat, hanem katonai realitás lett a két szomszédos állam között.