Az atomhatalom bejelentette: nyílt háborút indítanak, most nagy a baj

Pakisztán nyílt háborút hirdetett az Afganisztánt irányító tálib kormány ellen. A bejelentést a pakisztáni védelmi miniszter tette közzé, miközben légicsapások érték Kabult és több tartományt.
Pakisztán hivatalosan is nyílt háború állapotát jelentette be az Afganisztánban hatalmon lévő tálib vezetéssel szemben. A bejelentést Khawaja Asif pakisztáni védelmi miniszter tette közzé az X közösségi oldalon.

Taliban security personnel stand guard near the Torkham border crossing between Afghanistan and Pakistan in the Nangarhar province on February 27, 2026. Pakistan bombed major cities in Afghanistan including the capital Kabul on February 27, with Islamabad's defence minister declaring the neighbours at "open war" following months of tit-for-tat clashes. AFP journalists in Kabul and Kandahar heard blasts and jets overhead, as Pakistan launched air strikes on the Afghan capital and southern power base of the Taliban authorities. (Photo by Aimal Zahir / AFP)
Pakisztán nyílt háborúba lépett Afganisztánnal – Légicsapások Kabul ellen Fotó: AIMAL ZAHIR / AFP

A miniszter szerint a tálibok „India gyarmatává” tették Afganisztánt, a világ minden részéről gyűjtöttek terroristákat, és „exportálni” kezdték a terrorizmust. Úgy fogalmazott, hogy Pakisztán minden diplomáciai eszközt megpróbált a helyzet normalizálására – közvetlenül és baráti országokon keresztül is –, ám szerinte a tálibok „India bábjaivá” váltak.

Ma, amikor agresszív támadást kíséreltek meg Pakisztán ellen, erőink határozottan válaszolnak – írta.

Légicsapások és súlyos veszteségek

A pakisztáni miniszterelnöki hivatal közlése szerint Pakisztán több afganisztáni város ellen hajtott végre légicsapásokat, köztük Kabul, valamint Paktia és Kandahár térségében. Attaullah Tarar tájékoztatása szerint a csapásokban 133 tálib harcos vesztette életét, és több mint 200-an megsebesültek.

Az afganisztáni védelmi minisztérium ezzel szemben azt állította, hogy február 26-án este két pakisztáni katonai bázist és 19 ellenőrzőpontot foglaltak el, valamint 55 pakisztáni katona halt meg az összecsapásokban.

A tárca közlése szerint Afganisztán a határ menti tartományokban indított hadműveletet válaszul a pakisztáni támadásokra.

Pakisztán korábban azt közölte, hogy légicsapásai a Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) és az Islamic State of Khorasan fegyvereseinek kelet-afganisztáni táborait célozták. Az afgán hatóságok azonban civil áldozatokról, köztük nőkről és gyermekekről is beszámoltak.

Iszlámábád szerint a fegyveres csoportok vezetői Afganisztánban találtak menedéket, és onnan szervezték a Pakisztán elleni támadásokat. A konfliktus ezzel új szintre lépett, és a nyílt háború veszélye immár nemcsak retorikai fordulat, hanem katonai realitás lett a két szomszédos állam között.

 

