Pakisztán „nyílt háborút” indított a tálibok ellen Afganisztánban, miután a két ország határán fegyveres összecsapások történtek, mindkét oldalon áldozatokkal. Az iszlámábádi légierő légicsapásokat hajtott végre Kabul és más afgán városok ellen, miközben az afgán hatóságok jelentették, hogy célba vettek egy pakisztáni „nukleáris központot” és katonai létesítményt - írta Mikhail Khodarenok, a Gazeta.Ru katonai megfigyelője és nyugalmazott ezredes.

Pakisztán „nyílt háborút” hirdetett a tálibok ellen: mi várható a határvidéken? Fotó: - / AFP

A harcok a Durand-vonal mentén zajlanak, amely Afganisztán és Pakisztán mintegy 2640 kilométer hosszú, gyakorlatilag jelöletlen határa. A határt 1893-ban húzták meg egy brit–afgán egyezménnyel, Sir Henry Mortimer Durand diplomatáról nevezték el. A vonal áthalad a Khyber Pakhtunkhwa, Beludzsisztán és az vitatott Gilgit-Baltisztán régiókon, kiemelten veszélyes geopolitikai zónát alkotva.

Pakisztán védelmi minisztere, Khawaja Asif szerint a tálibok „India bábjai” lettek, Afganisztánt a világ terrorista hálózatának kiindulópontjává változtatták, ezért „nyílt háború” indult.

A harcok során rakéták, légicsapások, tüzérségi és gránáttüzérségi eszközök, valamint többcsövű rakétavetők vesznek részt. Február 27-éig legalább 55 pakisztáni katona és 133 tálib harcos vesztette életét. A harcok jelenleg több afganisztáni tartományban zajlanak, köztük Khost, Paktia, Nangarhar és Nuristan régiókban, miközben a pakisztáni légierő Kabul és Kandahar ellen is hajtott végre légicsapásokat.

Elemzők szerint a jelenlegi fegyveres összecsapások nem valószínű, hogy teljes körű invázióba torkollnak, és mindkét oldal katonai kapacitása, valamint Pakisztán gazdasági ereje alapján a konfliktus esélyei döntő többségében Islamabad javára billennek.

A politikai és stratégiai célok egyelőre nem tisztázottak: sem Pakisztán, sem Afganisztán vezetése nem részletezte az operációk pontos feladatait, és egyelőre csak a kölcsönös csapásokra korlátozódik a konfliktus.

Összességében a határvidéki incidensek további fegyveres összecsapásokkal folytatódhatnak, majd később politikai tárgyalások nyomán jöhet a területi viták rendezése.