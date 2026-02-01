Brutális erőszakhullám: napokig tartó vérontás, rengeteg a halott

A pakisztáni támadások során a biztonsági erők a hivatalos közlések szerint 40 óra alatt 145 szakadár fegyverest öltek meg, miután több körzetben szinte egy időben indultak meg az akciók. A támadások civileket, rendőrőrsöket, félkatonai létesítményeket, valamint egy magas biztonsági fokozatú börtönt is célba vettek - tájékotat a The Indian Express.
Pakisztáni támadások: mi történt Beludzsisztánban?
A tartományi vezetés szerint az erőszakhullám következtében 17 rendvédelmi dolgozó és 31 civil vesztette életét. A támadások több várost is érintettek, köztük Quetta, ahol gránáttámadás ért egy rendőrségi járművet. A kórházakat a teljes tartományban vészhelyzeti készültségbe helyezték.
Börtönrohamok, elrabolt utasok, leálló vasút
A Mastung körzetben fegyveresek rohanták le a börtönt, ahonnan több mint 30 fogvatartottat szabadítottak ki. Más térségekben félkatonai központokat és biztonsági posztokat próbáltak meg elfoglalni, de ezeket a támadásokat visszaverték.
Több mint 140 szakadár fegyverest öltek meg a pakisztáni biztonsági erők Beludzsisztánban
A hatóságok szerint egyes térségekben buszokról próbáltak utasokat elrabolni, miközben a Beludzsisztánt Pakisztán más részeivel összekötő vasúti közlekedést ideiglenesen felfüggesztették a megrongált sínek miatt.
A támadásokért a betiltott Baloch Liberation Army vállalta a felelősséget. A pakisztáni belügyminiszter, Mohsin Naqvi, valamint a hadsereg azt állította, hogy a fegyveresek külső támogatást kaptak, amit az érintett országok korábban már visszautasítottak. Biztonságpolitikai elemzők szerint ilyen mértékű fegyveres veszteség egyetlen nap alatt még nem fordult elő Beludzsisztánban, ami jól mutatja a mostani események súlyosságát és rendkívüli jellegét.
Öngyilkos merénylő robbantott egy esküvőn, többen meghaltak
Dera Ismail Khan körzetében egy ünneplő tömeget rázott meg a halálos robbanás. Az öngyilkos merénylő által elkövetett támadásban heten életüket vesztették, többen megsérültek.
Pakisztáni robbantás: 12 halott, többnyire járókelők az áldozatok – videó
Öngyilkos merénylő hajtott végre robbantást egy rendőrautó mellett egy iszlámábádi bíróság épületének bejárata közelében, a nagy erejű detonáció következtében 12 ember életét vesztette, és 27-en megsebesültek.
A támadók öngyilkos merényleteket és fegyveres rohamokat hajtottak végre, amelyekre a pakisztáni hadsereg és a biztonsági erők kiterjedt ellenműveletekkel válaszoltak.