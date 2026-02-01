Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fog hinni a szemének! Ekkora vagyona van a magyarok kárán örömködő Kollár Kingának

Sport

Nem csitul a magyar pólóbotrány: Madaras Norbert könyörtelenül reagált Zalánki Gergő vádjaira

Pakisztán

Brutális erőszakhullám: napokig tartó vérontás, rengeteg a halott

37 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Összehangolt öngyilkos merényletek és fegyveres támadások rázták meg Pakisztán délnyugati tartományát, több városban egyszerre okozva káoszt és pánikot. A pakisztáni támadások Beludzsisztánban az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb biztonsági válságává váltak, amelyre a hatóságok nagyszabású katonai műveletekkel reagáltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pakisztántámadáserőszakhalott

A pakisztáni támadások során a biztonsági erők a hivatalos közlések szerint 40 óra alatt 145 szakadár fegyverest öltek meg, miután több körzetben szinte egy időben indultak meg az akciók. A támadások civileket, rendőrőrsöket, félkatonai létesítményeket, valamint egy magas biztonsági fokozatú börtönt is célba vettek - tájékotat a The Indian Express.

pakisztáni támadások
A pakisztáni támadások után biztonsági erők zárták le Beludzsisztán több városát
Fotó: MAZHAR CHANDIO / ANADOLU

Pakisztáni támadások: mi történt Beludzsisztánban?

A tartományi vezetés szerint az erőszakhullám következtében 17 rendvédelmi dolgozó és 31 civil vesztette életét. A támadások több várost is érintettek, köztük Quetta, ahol gránáttámadás ért egy rendőrségi járművet. A kórházakat a teljes tartományban vészhelyzeti készültségbe helyezték.

A támadók öngyilkos merényleteket és fegyveres rohamokat hajtottak végre, amelyekre a pakisztáni hadsereg és a biztonsági erők kiterjedt ellenműveletekkel válaszoltak.

Börtönrohamok, elrabolt utasok, leálló vasút

A Mastung körzetben fegyveresek rohanták le a börtönt, ahonnan több mint 30 fogvatartottat szabadítottak ki. Más térségekben félkatonai központokat és biztonsági posztokat próbáltak meg elfoglalni, de ezeket a támadásokat visszaverték.

Több mint 140 szakadár fegyverest öltek meg a pakisztáni biztonsági erők Beludzsisztánban

A hatóságok szerint egyes térségekben buszokról próbáltak utasokat elrabolni, miközben a Beludzsisztánt Pakisztán más részeivel összekötő vasúti közlekedést ideiglenesen felfüggesztették a megrongált sínek miatt.

A támadásokért a betiltott Baloch Liberation Army vállalta a felelősséget. A pakisztáni belügyminiszter, Mohsin Naqvi, valamint a hadsereg azt állította, hogy a fegyveresek külső támogatást kaptak, amit az érintett országok korábban már visszautasítottak. Biztonságpolitikai elemzők szerint ilyen mértékű fegyveres veszteség egyetlen nap alatt még nem fordult elő Beludzsisztánban, ami jól mutatja a mostani események súlyosságát és rendkívüli jellegét.

Öngyilkos merénylő robbantott egy esküvőn, többen meghaltak

Dera Ismail Khan körzetében egy ünneplő tömeget rázott meg a halálos robbanás. Az öngyilkos merénylő által elkövetett támadásban heten életüket vesztették, többen megsérültek.

Pakisztáni robbantás: 12 halott, többnyire járókelők az áldozatok – videó

Öngyilkos merénylő hajtott végre robbantást egy rendőrautó mellett egy iszlámábádi bíróság épületének bejárata közelében, a nagy erejű detonáció következtében 12 ember életét vesztette, és 27-en megsebesültek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!