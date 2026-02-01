Brutális erőszakhullám: napokig tartó vérontás, rengeteg a halott

A pakisztáni támadások során a biztonsági erők a hivatalos közlések szerint 40 óra alatt 145 szakadár fegyverest öltek meg, miután több körzetben szinte egy időben indultak meg az akciók. A támadások civileket, rendőrőrsöket, félkatonai létesítményeket, valamint egy magas biztonsági fokozatú börtönt is célba vettek - tájékotat a The Indian Express.

Fotó: MAZHAR CHANDIO / ANADOLU

Pakisztáni támadások: mi történt Beludzsisztánban?

A tartományi vezetés szerint az erőszakhullám következtében 17 rendvédelmi dolgozó és 31 civil vesztette életét. A támadások több várost is érintettek, köztük Quetta, ahol gránáttámadás ért egy rendőrségi járművet. A kórházakat a teljes tartományban vészhelyzeti készültségbe helyezték.

Börtönrohamok, elrabolt utasok, leálló vasút

A Mastung körzetben fegyveresek rohanták le a börtönt, ahonnan több mint 30 fogvatartottat szabadítottak ki. Más térségekben félkatonai központokat és biztonsági posztokat próbáltak meg elfoglalni, de ezeket a támadásokat visszaverték.

#BREAKING: Search operations continue across Balochistan after Saturday’s deadly attacks. Pakistan forces have neutralized 145 terrorists so far and apprehended one BLA operative alive in Nushki, as the manhunt by SSG and security forces remains ongoing.#Balochistan pic.twitter.com/BKUzvuPqcG — The South Asia Times (@thesouthasiatim) February 1, 2026

A hatóságok szerint egyes térségekben buszokról próbáltak utasokat elrabolni, miközben a Beludzsisztánt Pakisztán más részeivel összekötő vasúti közlekedést ideiglenesen felfüggesztették a megrongált sínek miatt.

A támadásokért a betiltott Baloch Liberation Army vállalta a felelősséget. A pakisztáni belügyminiszter, Mohsin Naqvi, valamint a hadsereg azt állította, hogy a fegyveresek külső támogatást kaptak, amit az érintett országok korábban már visszautasítottak. Biztonságpolitikai elemzők szerint ilyen mértékű fegyveres veszteség egyetlen nap alatt még nem fordult elő Beludzsisztánban, ami jól mutatja a mostani események súlyosságát és rendkívüli jellegét.

Öngyilkos merénylő robbantott egy esküvőn, többen meghaltak

Dera Ismail Khan körzetében egy ünneplő tömeget rázott meg a halálos robbanás. Az öngyilkos merénylő által elkövetett támadásban heten életüket vesztették, többen megsérültek.