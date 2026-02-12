Évszázadokig a város büszkesége volt – most lángok martaléka lett

Leégett az egykori történelmi fürdőváros Palics (Szerbia egyik legismertebb épülete, a Kisvendéglő csütörtök hajnalban. A lángok hajnali 5 óra tájban csaptak fel, de a tűzoltók gyors reakciója ellenére az épület szinte porig égett.
Leégett a palicsi Kisvendéglő
A tűz oka ismeretlen, hivatalos információkat a helyszínelés és a nyomozás lezártával közöl a rendőrség és a tűzoltóság. Az étterem hajnalban zárva tartott, senki nem sérült meg. A Kisvendéglő 1852-ben nyílt meg az ismert fürdővárosban, Palicsfürdőn. A szecessziós épületekről ismert település és a szomszédos város, Szabadka a turisták kedvelt úti célja volt.
Leomlott az egri vár fala
2025. novemberében leomlott Magyarország kulturális emlékének egyik bástyájának külső köpenyfala. Az egri vár falának leomlása miatt a várfalsétányt azonnal lezárták, és megkezdődött a terület biztosítása.
Cigarettázó kamaszok miatt leégett a legendás középkori vár
Folytatódik a 14 évvel ezelőtt leégett történelmi krasznahorkai vár helyreállítása, miután elkészült a terv, amelynek alapján az erődítmény a lehető legrövidebb időn belül részlegesen megnyithatóvá válik a nagyközönség számára.
Címlapi kép illusztráció: Rajta az (egykori) palicsi Női-fürdő látható.