Évszázadokig a város büszkesége volt – most lángok martaléka lett

Leégett az egykori történelmi fürdőváros Palics (Szerbia egyik legismertebb épülete, a Kisvendéglő csütörtök hajnalban. A lángok hajnali 5 óra tájban csaptak fel, de a tűzoltók gyors reakciója ellenére az épület szinte porig égett.

A képen a palicsi-tó, és az egykori Női-fürdő Fotó: Készítette: Texaner - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115326138

Leégett a palicsi Kisvendéglő

A tűz oka ismeretlen, hivatalos információkat a helyszínelés és a nyomozás lezártával közöl a rendőrség és a tűzoltóság. Az étterem hajnalban zárva tartott, senki nem sérült meg. A Kisvendéglő 1852-ben nyílt meg az ismert fürdővárosban, Palicsfürdőn. A szecessziós épületekről ismert település és a szomszédos város, Szabadka a turisták kedvelt úti célja volt.

Leomlott az egri vár fala

2025. novemberében leomlott Magyarország kulturális emlékének egyik bástyájának külső köpenyfala. Az egri vár falának leomlása miatt a várfalsétányt azonnal lezárták, és megkezdődött a terület biztosítása.

Cigarettázó kamaszok miatt leégett a legendás középkori vár

Folytatódik a 14 évvel ezelőtt leégett történelmi krasznahorkai vár helyreállítása, miután elkészült a terv, amelynek alapján az erődítmény a lehető legrövidebb időn belül részlegesen megnyithatóvá válik a nagyközönség számára.

Címlapi kép illusztráció: Rajta az (egykori) palicsi Női-fürdő látható.