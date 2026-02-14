Playboy-mítoszból természetes ikon: Pamela Anderson letarolta Berlint

Hírlevél
Az 58 éves színésznő krémszínű, virágmintás köpenyben érkezett a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválra, megjelenését fekete szegély és fekete magassarkú tette teljessé. Pamela Anderson az utóbbi években tudatosan háttérbe szorította a sminket, ezúttal is természetes megjelenésével hódított.
Pamela AndersonBerlinsmink nélkül

A Daily Mail beszámolója szerint Pamela Anderson új filmjét, a Rosebush Pruning című produkciót népszerűsítette, amelyben többek között Callum Turner, Riley Keogh és Jamie Bell is szerepel.

Pamela Anderson a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon – Fotó: LAURENT HOU / Hans Lucas
Pamela Anderson a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon
Fotó: LAURENT HOU / Hans Lucas

Pamela Anderson smink nélkül ragyogott

A Baywatch egykori sztárja 2023-ban fordított hátat végleg a Playboy-korszak ikonikus, erősen sminkelt imázsának. Korábban úgy nyilatkozott, hogy nem a smink ellen van, de régebben pajzsként használta. Most viszont felszabadító számára a természetesség.

Pamela Anderson az utóbbi években nemcsak a külsején változtatott, hanem karrierjét is újraépítette. 

Dicséreteket kapott a 2024-es The Last Showgirl című filmben nyújtott alakításáért, majd kasszasikerben szerepelt Liam Neeson oldalán a The Naked Gun remake-jében.

Jelenleg Michael Cera új filmjét, a Love Is Not the Answer-t forgatja, amelyben Jamie Dornan és Steve Coogan is partnere lesz.

Pamela Anderson kendőzetlenül vallott a szerelmi életéről

A hollywoodi színésznő nyíltan beszélt a személyes életéről, beleértve azt is, hogy majdnem három évtized alatt hatszor ment férjhez.

Pamela Anderson kitálalt Liam Neesonnal való kapcsolatáról

Pamela Anderson ismét megnyitotta a szívét a múlt egy különleges fejezete előtt.

 

