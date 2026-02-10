Itt dőlt el minden: a béke, amely másodszor csonkította meg Magyarországot

A párizsi békeszerződés aláírására 1947. február 10-én került sor, amely formálisan lezárta a második világháborút Magyarország számára. A dokumentum új politikai korszakot nyitott, amely hosszú időre meghatározta az ország mozgásterét. Az esemény nemcsak diplomáciai aktus volt, hanem történelmi fordulópont is. A következmények túlmutattak a békekötés pillanatán – olvasható a Rubicon oldalán megjelent írásban.

A Szovjetunió Vörös zászlaja a Reichstag falán, a második világháború ikonikus képén. A világháborút hivatalosan a párizsi békeszerződés zárta le több ország, köztük Magyarország számára is Fotó: By Yevgeny Khaldei / Adam Cuerden - Internet portal of the Ministry of Defense of Russia mil.ru archive, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146167003

A párizsi békeszerződés aláírása Magyarország részéről

A békeszerződést 1947. február 10-én írták alá Párizsban, a Luxembourg-palotaban. Magyarország képviseletében Gyöngyösi János külügyminiszter látta el kézjegyével a dokumentumot a győztes nagyhatalmak előtt. Az aláírás formálisan lezárta a második világháborút, politikailag azonban új korszakot indított el.

Magyarország helyzete már a tárgyalások előtt kedvezőtlen volt. Az ország a térségben a legtovább maradt a náci Németország szövetségese, a sikertelen kiugrási kísérlet és a háborús pusztítás tovább rontotta az esélyeket.

Bár megkezdődtek a jóvátételek, a háborús felelősségre vonás és a szélsőjobboldali szervezetek betiltása, a második világháborút lezáró béke feltételei előre borítékolhatók voltak. A döntések érdemben a nagyhatalmak, elsősorban a Szovjetunió kezében összpontosultak – írja a Múlt-kor történelmi ismeretterjesztő portál.

Churchill, Roosevelt és Sztálin a jaltai konferencián Fotó: Unknown / By US government photographer - This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4807722

Határok, jóvátétel és a szovjet érdekszféra

A végleges szerződés Magyarország határait az 1938 előtti állapot szerint rögzítette, sőt három Pozsony környéki falu is Csehszlovákiához került. A dokumentum 300 millió dollár jóvátételt írt elő, miközben nem biztosította a határon túl rekedt magyarok jogi védelmét. Bár a hadsereg létszámát enyhébben szabályozták, a politikai következmények súlyosak voltak: Magyarország végleg a szovjet érdekszféra részévé vált – olvasható a Magyarságkutató Intézet honlapján megjelent esszében.

A párizsi békeszerződés nemcsak a háború végét jelentette, hanem hosszú évtizedekre meghatározta Magyarország politikai mozgásterét. A döntések következményei messze túlmutattak 1947 februárján, és alapvetően formálták az ország helyét Közép-Európában.

