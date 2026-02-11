Sokkoló jelenet egy nyilvános vécében: lyukon át lógó péniszre bukkant egy nő – amit először műanyagnak hitt

A rendőrség szerint a nő először azt hitte, hogy a pénisz egy falra ragasztott műanyag tárgy, és attól félt, hogy gyerekek is megláthatják, ezért megpróbálta letépni. Csak ekkor jött rá a megdöbbentő igazságra: nem műanyag volt. A „tárgy” ugyanis megmozdult, számolt be a bizarr esetről a bild.de.

Egy németországi nyilvános női vécében egy ismeretlen féri az oldalfalon át lógatta be a péniszét – Fotó: pexels.com/illusztráció

A péniszt logató férfi azonnal elmenekült

Amikor a nő felismerte, mi történik, a férfi visszahúzta a péniszét a lyukon keresztül, majd elfutott a szomszéd fülkéből. A rendőrség megállapította: a falon lévő lyukat szakszerűen kifúrták, tehát az eset nem spontán ötlet volt.

Az ismeretlen férfi ellen szexuális zaklatás és szeméremsértés miatt eljárás indult.

Különösen pikáns: a vécé a rendőrséggel szemben van

A legmegdöbbentőbb részlet, hogy a városi illemhely közvetlenül a donauwörthi rendőrkapitánysággal szemben található. Ennek ellenére nem ez az első hasonló eset. A rendőrség megerősítette, hogy az elmúlt három évben hat hasonló bejelentés érkezett – igaz, akkor a férfi vécében. Az akkori gyanúsított nem egyezik meg a mostanival, mert az eset körülményei nagyban eltérnek egymástól.

A rejtély folytatódik

Vajon ki lehet a titokzatos elkövető? Miért pont itt lépett akcióba? És hányan találkozhattak már vele anélkül, hogy beszéltek volna róla? Egy biztos: Donauwörth vécéje örökre felkerült a rendőrség legfurcsább aktáinak lapjaira.

