Meztelenül szaladgált az üdülő folyosóin, majd egy porszívóval közösült az Airbnb-házigazda

A rendőrség szerint Kevin Dale Westerhold meztelenül járkált az üdülő folyosóin, és több ingatlan előtt is feltűnt – mindezt kamerák felvételei is rögzítették. Az egyik ház előtt a perverz férfi egy szexuális jellegű cselekményt hajtott végre, majd elmenekült, mielőtt a rendőrök a helyszínre érkeztek volna.

Kevin Dale Westerhold, a perverz férfi akit közszeméremsértés miatt tartóztattak le

Fotó: Osceola megyei seriffhivatal

Több felvétel is készült a perverz férfiről

Az Osceola megyei rendőrség szerint nem egyetlen esetről van szó: több lakó is videókat küldött be, amelyeken a gyanúsított meztelenül vagy részben felöltözve látható a közös használatú folyosókon. A hatóságok a környéken lakókkal is beszéltek, akik hasonló viselkedésről tettek bejelentést.

A panaszok már hetekkel az elfogás előtt megérkeztek a lakóparkot felügyelő közös képviselethez, ám a férfi végül csak január végén került rendőrkézre.

Airbnb-házigazda volt a gyanúsított

A perverz férfit 2026. január 27-én tartóztatták le az otthona közelében, az Orlando melletti Oviedóban. A férfi feleségével együtt Airbnb-szállásokat üzemeltetett a környéken. A hatóságok szeméremsértés miatt emeltek vádat ellene.

A Windsor Hills Resort kevesebb mint 5 kilométerre található a Disney Worldtől, és a turisták körében „rejtett gyöngyszemként” hirdeti magát – most azonban egészen más okból került reflektorfénybe.

Az ügy kivizsgálása folyamatban van, a helyiek pedig abban bíznak, hogy a bizarr eset után visszatérhet a nyugalom a népszerű üdülőkomplexumba.

Az esetről a New York Post számolt be.

