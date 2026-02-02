Fordulat a béketárgyalás kapcsán – ezt jelentették be az oroszok

Hírlevél
Szerdán és csütörtökön tartják Abu-Dzabiban az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú biztonsági csoport megbeszéléseinek második fordulóját - közölte hétfőn Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője.
dmitrij peszkovkirill dmitrijevorosz

„Most szerdán és csütörtökön valóban megtartják a második fordulót. Abu-Dzabiban lesz, ezt megerősíthetjük” – tájékoztatta az újságírókat a Kreml szóvivője. 

Dimitrij Peszkov a Kreml szóvivője
Dimitrij Peszkov a Kreml szóvivője
Fotó: AFP

Ezt mondta Peszkov

„Ezeket (a tárgyalásokat) valóban eredetileg is tervezték, a biztonsági kérdésekkel foglalkozó csoport második fordulóját múlt vasárnapra tervezték, de szükség volt a három fél ütemtervének további összehangolására” – magyarázta Peszkov.

Hangsúlyozta, hogy az orosz küldöttséget Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott vezeti.

Dmitrijev vezeti a gazdasági együttműködéssel foglalkozó munkacsoportot. Ezek a kérdések alapvetően Dmitrijev kollégánk hatáskörébe tartoznak

válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy adjon részleteket Dmitrijev miami látogatásáról.

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, aki az elmúlt napokban az amerikai delegációval tárgyalt, hétfőn az Instagramon közölte, hogy visszatér Moszkvába.

 

