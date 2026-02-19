Kiderült, mi okozhatta a Ponyvaregény sztárjának rejtélyes halálát

Ahogy arról az Origo beszámolt, Peter Greene-t december közepén holtan találták manhattani lakásában. Egy szomszéd értesítette a rendőrséget, miután egész éjszaka zene szólt a lakásból, de senki nem reagált a kopogásra. A kiérkező járőrök ellenőrzést tartottak, ekkor bukkantak rá a színész holttestére. A hivatal szerint baleset történt – írja a TMZ.

Véletlen balesetbe halt bele Peter Greene. A kép illusztráció

Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Baleset volt a színész halála

A New York-i Főorvosi Hivatal balesetként értékelte a helyzetet, jelentésük szerint Peter Greene véletlenül lőtte le magát.

Korábban az Origo beszámolt arról, hogy tragikus körülmények között találtak rá a legendás színészre. Peter Greene az 1990-es években vált ismertté markáns, gyakran negatív szerepeivel. A széles közönség leginkább a Maszk című vígjátékból ismerhette, amelyben Dorian Tyrell maffiózót alakította Jim Carrey oldalán.

Pályafutása során feltűnt a Ponyvaregény és a Kiképzés című produkciókban is. A karakterszínészként ismert Greene több évtizedes filmes és televíziós pályát tudhat maga mögött. Halála váratlanul érte a szakmát és rajongóit egyaránt.

