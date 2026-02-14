Ekkorát még nem zakóztunk szamárhátról, de csak ezután jött a java

Egy jól időzített szálem alejkummal leveszem a lábáról a szálloda recepciósát, ám mielőtt elájulna nyelvtudásomtól, kiábrándítom, hogy ezzel ki is merült arab szókincsem. S ha már így szárba szökkent a barátságunk, rögvest fel is ajánl egy „szakember” által vezetett túrát a sivatagi romvárosba, Petrába, a Holt-tengerhez, valamint az ammáni látványosságokhoz. Újfent csalódást okozok, mert már mindent levajaztam otthonról, így őszinte bánatára, csak egy hajnali ébresztőt kérek.

Petra, szamarak és kulturális pofonok – ilyen Jordánia egy európai szemével.

Fotó: Jánosy Károly

A „pilótám”, Queis egy zaccos helyi kávéval indítja magát, és hibrid kínai autóját, majd előadást tart a kínai autómárkák gyors jordániai térnyeréséről, és arról, hogy a helyiek mennyire tisztelik a néhai Husszein királyt, és utódja, II. Abdullah sem marad el tőle ebben a tekintetben. Erre csak bólogatni lehet, ám az első száz kilométer után sokkal izgalmasabb témáról, a többnejűségről beszél.

– Néha úgy érzem, egy is sok, hát még az engedélyezett négy – árulta el nevetve, és ezzel lehet érteni. Persze, négy feleséget csak a gazdagok engedhetnek meg maguknak, mert bizonyítani kell, hogy el is tudod tartani őket, ráadásul, a jordániai nők többsége nem dolgozik.

Petra sziklavárosa számárhátról is lenyűgöző

Petra lenyűgöző, ezt látni kell. Mint Rómát, Athént, a piramisokat vagy Párizst. Már a sivatagban elénk bukkanó, szurdokkal szabdalt vöröses sziklarengeteg is csodás, hát még a kőbe vájt város. Amelynek a Gellért-hegy magasságban lévő „csúcspontjához”, a Kolostorhoz, kb. 800-850 lépcsőfok vezet.

Nem tudok ellenállni a mellém szegődő Abed és a két szamara jelentette kísértésnek. Némi alkudozás után büszkén kaptatok felfelé a csacsi hátán. Aztán a turisták miatt a lépcsősor szélére húzódik a meg-megugró füles, és nagyokat zökkenek az egyre meredekebbé váló úton. Mellettem emeletnyi mélység, a csacsi kitartóan baktat, a pulzusom, a vérnyomásom az egekben. Na, én leszállok. Persze, beakad a lábam a kengyelbe, és ha nem siet a segítségemre Abed, bizony a földön landolok.



Fotó: Jánosy Károly

Rémületem ellenére és kísérőm biztatására – meg tudod csinálni, ismételgeti – mégis visszaülök a nyeregbe. És tényleg megcsinálom, bár fent, a végállomásnál, a Kolostornál leszögezem, nincs az az isten, hogy a szamáron tegyem meg a visszautat. Így legalább Abed elmesélheti, hogy hétéves kora óta dolgozik, és arról álmodozik, hogy majd Európában vagy az egyik gazdag arab államban lovakkal foglalkozhat.