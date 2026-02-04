Itt az áttörés? Új fogyókúrás gyógyszert dobhat a piacra a Pfizer

A VESPER-3 nevű 2b fázisú klinikai vizsgálatban elhízott és túlsúlyos, de 2-es típusú cukorbetegségben nem szenvedő önkéntesek vettek részt. A résztvevők az első 12 hétben heti adagolásban kapták a Pfizer PF’3944-et vagy placebót, majd ezt követően – a 13. és 28. hét között – havi fenntartó injekciókra tértek át - írja a Gizmodo.

A P fizer új gyógyszere új távlatokat nyithat a fogyókúrák világában. Fotó: THOMAS FULLER / NurPhoto

A P fizer betört a fogyókúrás piacra

Az eredmények alapján a PF’3944-et kapó csoport tagjai a 28. hétre testsúlyuk akár 12,3 százalékát is elveszítették, jelentősen felülmúlva a placebo csoport eredményeit.

A kutatók különösen biztatónak tartják, hogy a súlycsökkenés üteme nem csökkent a havi adagolásra való áttérés után sem, ami arra utal, hogy a gyógyszer hosszabb távon még nagyobb hatékonyságot érhet el.

Más GLP-1 készítményeknél a maximális súlyvesztés jellemzően az első év végére alakul ki. A PF’3944 működési elve hasonló a már forgalomban lévő GLP-1 gyógyszerekhez – mint a szemaglutid (Ozempic, Wegovy) –, vagyis az éhségérzetet és az anyagcserét szabályozó GLP-1 hormont utánozza.

A Pfizer fejlesztése azonban úgy lett kialakítva, hogy hosszabb ideig maradjon a szervezetben, lehetővé téve a ritkább, kényelmesebb adagolást.

A gyógyszer biztonságossági profilja eddig kedvezőnek tűnik: a leggyakoribb mellékhatások gyomor-bélrendszeri panaszok voltak, ami ebben a gyógyszerosztályban megszokottnak számít.

A VESPER-3 vizsgálat kiemelkedő eredményei megerősítik a PF’3944 versenyképes hatékonyságú, havi kezelésként való alkalmazásának potenciálját

– nyilatkozta Jim List, a Pfizer belgyógyászati igazgatója. A VESPER-3 vizsgálat jelenleg is zajlik, és egészen addig folytatódik, amíg a résztvevők 64 héten át nem szedik a készítményt. A biztató köztes eredmények hatására a Pfizer már előrehozta a következő fejlesztési lépéseket: 2026-ban összesen tíz III. fázisú vizsgálat indul, amelyekben a PF’3944-et heti és havi injekcióként is tesztelik. Egyes vizsgálatokban nagyobb havi fenntartó dózis biztonságosságát és hatékonyságát is értékelik majd.

A Pfizer nem egyedül próbálja meg újradefiniálni a fogyókúrás gyógyszerek piacát. Más biotechnológiai vállalatok – köztük az Amgen – szintén hosszabb hatású készítményeken dolgoznak.

Az Amgen MariTide nevű, GLP-1 agonistát és GIP antagonistát kombináló gyógyszerét szintén havi injekcióként vizsgálják, és már több III. fázisú klinikai teszt is folyamatban van.

A következő évek dönthetik el, hogy a ritkább adagolású GLP-1 gyógyszerek valóban új korszakot nyitnak-e az elhízás kezelésében. Az Origo korábban arról írt, hogy megduplázta éves forgalmát és nyereségét a Pfizer.