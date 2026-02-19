Egyetemi projektből világsiker: így hódította meg a világot a Photoshop

1990. február 19-én jelent meg hivatalosan az Adobe Photoshop első kereskedelmi verziója, amely alapjaiban alakította át a digitális képfeldolgozást. A szoftver nemcsak a grafikus szakma egyik legfontosabb eszközévé vált, hanem a vizuális kultúrára, a médiára és a hétköznapi fotóhasználatra is óriási hatást gyakorolt.

1990. február 19-én jelent meg hivatalosan az Adobe Photoshop első kereskedelmi verziója.

Fotó: Unsplash

Photoshop: egyetemi projektből lett világsiker

A Photoshop története a 80-as évek végén kezdődött, amikor Thomas Knoll, a Michigani Egyetem doktorandusza egy egyszerű programot írt Macintosh számítógépére, hogy szürkeárnyalatos képeket jelenítsen meg – írja a computerhistory.org. A projektbe hamarosan bekapcsolódott testvére, John Knoll, aki a filmiparban dolgozott vizuális effekteken, és felismerte a szoftverben rejlő lehetőségeket.

A testvérpár továbbfejlesztette a programot, amely először a „Display”, majd az „ImagePro” nevet kapta. Végül a „Photoshop” elnevezés mellett döntöttek. A szoftver felkeltette az Adobe Inc. figyelmét, amely 1988-ban licencmegállapodást kötött a Knoll testvérekkel. Két év fejlesztés után 1990 februárjában megjelent a Photoshop 1.0, kizárólag Macintosh platformra.

A digitális képszerkesztés forradalma

A Photoshop már az első verziójában is olyan funkciókat kínált, amelyek akkoriban úttörőnek számítottak: képkorrekció, retusálás, színkezelés és rétegalapú szerkesztés. A 90-es évek során a program gyors fejlődésnek indult, és a grafikai ipar szabványává vált.

A szoftver különösen fontos szerepet játszott a kiadványszerkesztés, a reklámipar és a digitális fotózás térnyerésében. A 2000-es évekre a „photoshopolni” kifejezés a hétköznapi nyelv részévé vált.

Az elmúlt három és fél évtizedben a Photoshop folyamatosan bővült. Megjelentek a fejlett rétegkezelési eszközök, a 3D-s funkciók, a mesterséges intelligenciára épülő automatizált szerkesztési megoldások és a felhőalapú integrációk. A program ma már az Adobe Creative Cloud ökoszisztéma része, és szorosan együttműködik más kreatív szoftverekkel.

A mesterséges intelligencia beépítése – például az automatikus kijelölések és generatív eszközök formájában – újabb mérföldkövet jelent a képszerkesztés történetében, tovább egyszerűsítve a bonyolult munkafolyamatokat.